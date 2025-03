OPINIÓN: Mi experiencia regresando a la universidad

Averiguar qué te gustaría hacer con tu vida puede ser un reto, pero es un reto que todo el mundo debe superar. El camino que cada persona toma para encontrar lo que le gustaría hacer es diferente para cada uno. Mi viaje empezó con mucha incertidumbre.

Me gradué de la escuela secundaria en 2017 y me tomé el otoño libre de la universidad con el fin de ahorrar dinero y con suerte averiguar lo que quería hacer. Aunque logré ahorrar un poco, no estaba más cerca de averiguar mi camino en la vida. Aun así, sentía que tenía que empezar la universidad. Después de todo, eso es lo que se hace a los 18 años. Terminé asistiendo a la Universidad Brigham Young en la primavera de 2018.

De 2018 a 2020, asistí a tres semestres en la universidad. Cada uno se sentía sin rumbo y un poco sin sentido. No sabía qué quería hacer o por qué estaba asistiendo a la escuela. Traté de arreglar ese sentimiento transfiriéndome de escuelas e incluso cambiando mi enfoque de educación general a música comercial, pero no me ayudó, Las cosa sólo empeoraron para mi mentalmente.

Al final del tercer semestre yo había fallado tres de las cinco clases en que me matriculé. No tenía fuerzas ni para intentarlo. Cuando llegaron los finales, me había rendido. Después decidí tomarme un descanso prolongado de los estudios y centrarme más en mi salud mental.

Empecé a ir a terapia, tomé antidepresivos y empecé a entender quién soy y qué quiero de mi vida. Por desgracia, cuando estuve listo para volver a la universidad, la pandemia del coronavirus estaba en pleno apogeo. No me pareció el momento adecuado para intentar volver a la universidad.

Durante todo 2020, trabajé a tiempo completo en mi empleo y poco más. Aunque mi salud mental era mucho más estable que en los años anteriores, seguía sin poder quitarme de encima la persistente sensación de que algo me iba mal. Se suponía que debía hacer algo más con mi vida, no limitarme a trabajar en un almacén.

En la primavera de 2021, di un salto que llevaba tiempo pensando y me inscribí en un programa de ciencia de datos que empezaba ese mismo año.

El programa de ciencia de datos fue estupendo. Era muy intenso debido a su corta duración, pero la intensidad no me molestaba demasiado porque podía ver una luz al final del túnel. En diciembre tendría mi certificación y el programa de inserción laboral de la escuela me ayudaría a conseguir un buen puesto de principiante.

Al final, el programa funcionó. En marzo de 2022, tenía un trabajo salarial de codificación desde casa con un aumento de 5.000 dólares cada seis meses. Me sentí increíble, no solo porque sentí que había superado el obstáculo que me había presentado la escuela, sino también porque me permitió dedicarme a mi verdadera pasión: crear videos.

Mi pequeño secreto es que siempre supe lo que quería hacer con mi vida. Siempre había tenido este deseo de crear vídeos que sentía que tenía que apartar continuamente porque tenía que conseguir un ¨trabajo de verdad¨. Con ese ¨trabajo de verdad¨ en la mano, por fin me sentí libre y con la confianza suficiente para dedicar gran parte de mi tiempo a perseguir este sueño.

Empecé mi canal de YouTube en 2022 y seguí dedicando grandes cantidades de mi tiempo libre a trabajar en él durante los años siguientes. Aunque no obtuve millones de visitas ni gané dinero, cada vídeo que hacía era mejor y las visitas seguían aumentando. Por desgracia, la vida no había terminado de dar golpes y en otoño de 2023 me despidieron de mi trabajo en el sector tecnológico tras el estallido de la burbuja tecnológica.

Las empresas tecnológicas de todo el país estaban reduciendo personal y contratando menos. Enviaba docenas de solicitudes al día, pero a pesar de mi año y medio de experiencia laboral, sólo conseguí dos entrevistas. Al final solicité un empleo en una empresa de comida rápida y empecé a trabajar sin ninguna esperanza real para mi futuro, como años antes.

Sin embargo, esta vez, las cosas eran diferentes. Sabía lo que quería hacer y había desarrollado confianza en mis habilidades gracias a todo el trabajo que había dedicado a mi canal de YouTube. Había llegado el momento de volver a la universidad por tercera vez.

Me inscribí en la Weber State University porque Weber ofrece carreras en medios digitales y comencé a asistir a clases durante el semestre de otoño de 2024.

Había aprendido mucho en otros semestres, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba aprendiendo cosas que realmente me interesaban. Mis clases de medios digitales me estaban ayudando a conocer partes de la industria de las que no tenía ni idea y a desarrollar aún más las habilidades que ya tenía. Incluso conseguí terminar el semestre con una nota media de 3,7.

Esta vez había una gran diferencia: Soy viejo. En el gran esquema de las cosas, 25 años sigue siendo bastante joven. Sin embargo, no lo parece cuando la mayoría de tus compañeros tienen entre 18 y 22 años. Hay que admitir que esta era una de mis grandes inseguridades al principio del semestre de otoño.

Me sentía fuera de lugar y un poco fracasada porque acababa de obtener mi título. Esa sensación empezó a desvanecerse cuando empecé a conocer a mis compañeros de clase. No era la única persona en esta situación.

Una de mis clases de medios digitales estaba llena de estudiantes no tradicionales como yo y sus historias eran bastante parecidas a la mía. Uno de ellos, Joshua Ijaika, se hizo muy amigo mío.

Ijaika se graduó pronto en el instituto y empezó a estudiar en la Universidad de Buffalo cuando tenía 17 años. Su lucha reflejaba la mía en muchos aspectos.

Ijaika dijo, ¨Creía que sabía lo que quería hacer, pero en realidad no era así, y en el fondo lo sabía¨.

Su primer semestre fue bien. La mayoría de las veces sacaba sobresalientes porque no le importaba nada de su trabajo. Mientras aprobara, estaba contento. Esta mentalidad empeoró durante el segundo semestre y, al final, abandonó los estudios.

Ijaika se tomó un descanso de tres años en la universidad y volvió a estudiar en 2021. Esta vez tenía una idea mucho más clara de lo que quería hacer con su vida.

Ijaika dijo, ¨Reconocí lo que quería hacer, quería hacer algo en cualquier campo de la producción de vídeo, así que la comunicación con énfasis en los medios digitales es perfecta para mí”.

Weber State ofreció a Ijaika la oportunidad que estaba buscando. Tenía un programa que le entusiasmaba, estaba cerca de casa y era más asequible que su última universidad. Ijaika también tuvo problemas por ser mayor que la mayoría de los estudiantes.

Ijaika dijo, ´Una de las cosas que más me preocupaba de la vuelta al colegio era la diferencia de edad, reconozco que todos tenemos esencialmente la misma edad, yo voy un poco por detrás de algunas personas de mi edad, pero al fin y al cabo cada uno va a su ritmo¨

Mientras que tanto Ijaika como yo descubrimos que volver a la universidad era la decisión correcta, otras personas siguen con opciones alternativas. Brooklyn Moss, estudiante de cosmetología en el Instituto Avalon, es un buen ejemplo de ello.

En un principio, Moss quería asistir a una escuela de oficios para que le resultara más fácil acceder a la universidad tradicional. Sin embargo, a medida que su programa ha ido avanzando, sus planes han cambiado.

Moss dijo, ¨Cuando me metí de lleno en la cosmetología, me di cuenta de que la escuela tradicional no iba a formar parte de mi plan¨.

Independientemente de dónde se encuentre en su viaje, comprenda que casi nadie se ciñe a su primer plan. A veces la vida se interpone y otras veces la gente encuentra un nuevo camino que le funciona mejor.

No te sientas mal si tu vida no coincide con el camino que creemos que debería seguir. Casi todo el mundo tarda años en comprenderse realmente a sí mismo y en encontrar su propio camino vital. Si aún no lo has descubierto, no te preocupes. Lo harás.

