La demanda legal contra Utah sobre el Great Salt Lake

Este mes pasado, grupos conservatorios, de ambos Utah y nacionales, presentaron una demanda contra el estado de Utah en un intento de proteger el Great Salt Lake.

Los grupos conservatorios demandando el estado de Utah son el Center for Biological Diversity (Centro de Diversidad Biológica), the Utah Rivers Council (Ríos de Utah Consejo), the Sierra Club, Utah Physicians for a Healthy Environment (Médicos de Utah para un Entorno Saludable) y the American Bird Conservancy (Conservación de Aves Americanas).

“La meta primaria de la demanda es responsabilizar al gobierno de Utah por su responsabilidad afirmativa de proteger el Great Salt Lake,” dice Anya Korfine, enlace de agua de la comunidad para el Utah Rivers Council. “El estado de Utah mantiene el Great Salt Lake en confianza para la gente de Utah… Y sentimos que es el resultado de negarse a tomar medidas significativas para que entre agua en el lago, no solamente leyes que dicen que están ayudando pero que si haiga agua dentro del lago. Sentimos que no han puesto de su parte. Esta demanda es un paso para que ellos puedan cumplir con su deber y proteger el Great Salt Lake para su gente.”

El Great Salt Lake es un recurso vital para la vida silvestre y vegetal y no solamente para Utah, sino también para todo el hemisferio occidental. Si se secara, los efectos serían terribles para todo que necesita el lago, desde los animales y la gente.

“El Great Salt Lake es una ecosistema increíble, y es uno de los humedales más grandes que quedan en el hemisferio occidental… es crucial para casi 10 millones o más aves migratorias… también soporta una economía multimillonaria en Utah,” dice Korfine. “Entonces de todo hasta la recreación e industria, es un recurso abundante.”

La conservación del Great Salt Lake, es un proyecto que estos grupos de conservación han hecho por décadas, se hace más importante como la sequía continúe y los niveles de agua no suben.

“Salvando el Great Salt Lake es lo más importante,” dice Deeda Seed, activista para el Center for Biological Diversity. “Los que vivimos aquí vamos a estar involucrados si no salvamos el lago, no vamos a poder vivir aquí y tener calidad de vida. Sabes, las tormentas de polvo tóxico, hemos visto ejemplos de esto en lugares como California cuando un cuerpo de agua llamado Owens Lake se secó. No es cosa buena. Es un poco apocalíptico… Pero va a tomar deber de todos para prevenir eso de pasar. Y lo que sí debemos hacer es pedir a nuestros líderes electos que se dediquen a agarrar mas agua, mas agua mojada, no promesas de agua, pero agua actual.”

Aunque la nieve del año pasado trajo bastante agua a Utah, no fue suficiente para salvar el lago. Bastantes años con agua serían ideales, hay cosas que no pueden cumplirse sin un cambio en el clima.

“Siempre tratamos de tener a la gente hablar con su legislador… ellos son la voz de la gente, los elegimos y tienen una obligación a representar su gente… llamenlos, manden correos electrónicos, contáctenos. Da un poco de miedo, pero es una cosa muy fácil y tiene un impacto poderoso,” dice Korfine.

Aunque hay muchos problemas ambientales que son complejos, sin respuesta clara, el Great Salt Lake es algo que sí podemos salvar. Con la ayuda de la comunidad trabajando con sus legisladores y estos grupos conservatorios, el Great Salt Lake es algo que sí se puede salvar antes que sea muy tarde.

“Pero si creo que hay una solución,” dice Seed. “Esta no es una de esas problemas, donde no hay recursos, donde no hay agua. Nada más necesitamos reasignar como usamos la agua. Entonces es un problema que tiene solución. Diciendo eso, también es un problema que va tomar esfuerzo de todos para resolver esto por la política.”

La demanda contra el estado de Utah todavía está en sus etapas tempranas, pero una solución de la reducción del Great Salt Lake es posible. Estos grupos conservatorios están trabajando con el estado de Utah para salvar el Great Salt Lake y los recursos que tiene el estado de Utah.

“El Utah Rivers Council está comprometido en esta pelea,” dice Korfine. “No nos rendiremos y vamos a tener el poder para cambiar la trayectoria del Great Salt Lake, no es una causa perdida. Todavía hay tiempo, pero el tiempo para actuar es ahora que se está acabando el tiempo. Si da miedo, pero hay esperanza. Estamos emocionados de trabajar juntos con los residentes de Utah para resolver esta crisis.”