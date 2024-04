La universidades de Utah colaboran con Amplify Utah y PBS Utah

Bastantes de los artículos siguientes en esta edición vienen del 2024 Utah College Media Collaborative (Colaboración de medios universitarios en Utah de 2024). Este proyecto fue patrocinado por Amplify Utah y PBS Utah, y querían crear una colaboración entre Weber State University (La universidad de Weber State), University of Utah (La universidad de Utah), Utah State University (La universidad de Utah State) y Salt Lake Community College (Colegio Comunitario de Salt Lake). Estas escuelas se juntaron y escogieron el mismo tema de pistolas en el campus de colegios por este proyecto. Tres de nuestros estudiantes participaron en este programa, y estas son sus experiencias en esto.

Megan Swann

Hablar de las pistolas en los campus de colegios nunca es fácil. Yo entendí esto cuando estaba entrando al proyecto, pero todavía me sorprendí en lo difícil que difícil fue crear nuestros videos de entrevista. Bastantes personas no querían estar en el video, porque no sabían lo suficiente sobre el tema o porque estaban incómodos hablando de esto.

Creo que lo que más aprendí de este proyecto era que necesitamos tener más conversaciones sanas sobre el acceso de las pistolas en los campus de los colegios. Con opiniones firmes sobre experiencias traumáticas del pasado, siempre será un tema incómodo; pero, simplemente no hablar de esto no es la solución. Espero que la audiencia de esta colaboración siga con esto por delante.

Marianna Lopez

Ser parte de este proyecto es muy inspirante e importante porque podemos darle voz a los estudiantes que no pueden. PBS ha sido una experiencia maravillosa que nos ha dado la oportunidad de demostrar nuestros talentos y nuestra pasión por el periodismo. A veces temas severes son difíciles de abordar, pero PBS nos dio la oportunidad de hablar de esto.

Ser parte del equipo como traductora significa tanto para mi porque deja que me deja llegar a más personas y comunidades al romper la barrera de idiomas. Las pistolas en campus es una parte importante en relación a nuestra seguridad que cada estudiante necesita saber sin importar sus antecedentes o idioma que hablan.

Brisa Odenthal

Pistolas y la seguridad de las armas, especialmente en relación a las escuelas, es un tema que bastante personas en el grupo de mi edad nos han grabado en la cabeza. Por esta colaboración de PBS he tenido la oportunidad de aprender bastantes cosas sobre las leyes de armas en Utah y las perspectivas sobre esto con mis compañeros de la universidad.

Lo que más aprendí de este proyecto fue que la transparencia sobre legislación sobre armas es algo que Utah necesita. La mayoría de los estudiantes que entrevistamos no estaban enterados sobre el Utah’s concealed carry policy (ley de portabilidad discreta de Utah), y eso es un problema. Para crear un ambiente seguro, mental y físicamente, para todos estudiantes, tiene que haber más conciencia y honestidad sobre estas leyes.