Batalla de los bandas

La universidad de Weber State estudiantes y miembros de la comunidad se emocionaron en KWCR’s Batalla de las Bandas el 8 de Noviembre.

La competencia fue entre tres bandas locales: Bittersweet, Doomcupcake y If and When.

La actuación de Bittersweet se enfocó en el género “riot grrrl,” un subgénero de punk caracterizado por su conexión a la ira femenino y la tercera ola del movimiento feminismo.

Indy Stole, la vocalista principal de Bittersweet, dice que ella saca su influencia de Kate Bush, Sloppy Jane y Bikini Kill cuando canta.

“Nos gusta cantar en shows, y si una niña chiquita nos ve en escenario emocionados, todo mejor,” dice Stole.

La segunda banda, Doomcupcake, era punk/nu metal que saca influencia de nu-metal bandas de los años 2000s como Tool. Nu metal es un género de música con influencias de metal, industrial y rap.

“Cuando salí del armario como una mujer trans, yo necesitaba algo más pesado para manejar con la pena, y de eso salió Doomcupcake,” dice Zaza VanDyke, vocalista principal de Doomcupcake.

La tercera banda, If and When, una banda rock con estilo de trance rock de los años finales ‘60s y ‘70s, como Pink Floyd y The Doors, con un poco de influencia bandas grunge de los años ‘90s como Alice in Chains.

La actuación de If and When fue instrumental y rítmica, con vocales suaves agregando al tono melódico de las canciones.

If and When fue un favorito de la gente atendiendo. Durante su actuación, la gente se acercó a la escena.

Los miembros de Bittersweet estaban bailando y comenzaron a hacer mosh entre ellos. Algunos de los mayores que atendieron escuchaban atentamente. Una pareja mayor bailaba juntos.

“Nosotros normalmente escribimos de lo que está pasando en nuestras vidas,” dice Jack Haugen, el vocalista principal de If and When. “Yo digo que somos muy independientes cuando escribimos canciones. Nosotros escribimos nuestras cosas separados, y luego lo combinamos juntos.”

El evento también tuvo una estación para crear botones, pinturas para discos de vinilo y fondo de tomar fotos para los que atendieron.

KWCR también estaba buscando estudiantes interesados en transmisión de radio para sus clases. KWCR tuvo una mesa con cuatro cajas de discos antiguos para los que atendieron para llevar y también una rifa para una nueva tabla de registros.

Doom Cupcake tenía una caseta vendiendo productos de la banda y su nuevo EP, “The Grippy Socks Hotel.”

Para decidir el campeón de la competencia la audiencia votó por su banda favorita gritando entusiasta. La banda con los gritos más ruidosos cuando los llamaron. Los gritos más ruidosos fueron por If and When, que ganaron este año de Batalla de las Bandas.