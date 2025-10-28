The Student News Site of Weber State University

La temporada tenebrosa y las festividades de otoño: Celebrando la magia de Halloween

Ivanna Olachea Gonzalez and Samantha Matsuura
October 28, 2025
Samantha Matsuuura
A neighbor takes a moment to share a smile while he attends to his lawn.– Un vecino se toma un momento para compartir una sonrisa mientras se encarga se su césped

Read in English

 

El otoño puede traer a la mente los colores que adquieren las hojas o los adjetivos fresco y brioso. La temporada de otoño está estrechamente cerca con Halloween, ofreciendo una energía caprichosa, misteriosa y juguetona a la temporada.

A medida que avanza el año, las decoraciones naturales de Utah se complementan con las decoraciones estacionales que se añaden a las calles transitadas. La incorporación de personajes espeluznantes, esqueletos terroríficos y otros varios elementos a los escaparates y jardines delanteros le dan vida a las festividades, permitiendo que los vecindarios se vean encantados con exhibiciones temáticas.

Las decoraciones de Halloween pueden añadir magia a la temporada al convertir vecindarios en inquietantes exhibiciones que atraen tanto a niños como adultos. A menudo sirven para crear ambiente, fomentando interacciones comunitarias, expresión creativa y emoción estacional. Con tradiciones como las reuniones trunk-or-treat, disfraces y exposiciones locales, las personas tienen la oportunidad de expresarse y transformar sus vecindarios en algo sobrenatural, mientras interactúan con la comunidad.

Compartiendo fotos y participando en estas actividades puede promover un sentido de unidad y espíritu festivo. Weber State y negocios de Ogden están ofreciendo una variedad de eventos con temática de Halloween para aquellos que deseen formar parte de estas celebraciones.

WSU y Participación Estudiantil:

Pintura de calabazas organizada por Participación Estudiantil & Liderazgo

Octubre 27: , 3–4:30 PM en WSU Davis Steward Center Atrium — gratis.

“Noche de brujas y magos” por el Departamento de Recreación del Campus WSU

Octubre 29: Fiesta fitness de Halloween 5:15–7:30 p.m. en el Wildcat Center GroupX Studios.

Una escalada y excursión espeluznante por el desierto en ST. George, por el programa al aire libre

Octubre 30–Noviembre 2: con tarifas incluidas, $220 por estudiante de WSU

Eventos Comunitarios y Actividades Divertidas (Para Todas Las Edades):

Ogden Downtown Alliance se complace de organizar Trick-Or-Treat Streets

Octubre 22-31: Trick-Or-Treat Street y Concurso de decoración de escaparates Boo-tique — La votación continuará hasta el 30 de octubre a las 4 p.m.

Octubre 31: 4-8PM – recoge caramelos y/o cupones ( Negocios participantes tendrán un cartel con caramelos de maíz en sus ventanas)

Perry Egyptian Theater Presents

Octubre 28: : El Fantasma de la Ópera (1925), película muda, Ogden Nature Center

Octubre 29: Miércoles Salvajes, Locos Por Los Murciélagos

Fiestas de Disfraces de Halloween (21+):

Asegúrate de dar prioridad a los viajes seguros en todo momento! (:

Calle 25 de Brewski: Se recomienda vestir disfraz, con música empezando a las 9 PM espera pagar por entrada

Ruta de bares por Ogden: Un evento de dos noches en Halloween (4 p.m.) hasta el 1 de noviembre (medianoche)

