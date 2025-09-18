Enamórate de las vistas de otoño

Con el equinoccio que marca el inicio de la estación el 22 de septiembre, el aire se torna fresco y frío a medida que las horas de luz se desvanecen. La estación finalmente está aquí, llegando con una variedad de clásicas tradiciones de otoño.

Como las hojas empiezan a cambiar desde tonos verdes a vibrantes tonos rojos, naranjas y amarillos, senderos locales como el de Beus Pond Park y el de Weber State Discovery Loop ofrecen oportunidades para hacer caminatas con grandes vistas. Los recorridos en carro por el Canon de Ogden ofrecen vistas pintorescas del cambio de color de las hojas al norte de utah.

Para los amantes de las emociones fuertes, Frightmares ha vuelto a lagoon. Con montañas rusas y atracciones embrujadas en el parque de atracciones de Utah hasta noviembre 9. Las atracciones embrujadas alrededor de Ogden van a empezar a abrir por la temporada, incluyendo Haunted Hollow y laberintos de maíz embrujados como Green Acres Family Dairy, Pumpkin Patch y Corn Maze, que abre el 19 de septiembre.

Read in English here.