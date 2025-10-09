The Student News Site of Weber State University

Conectando estudiantes devuelta a Weber a través del Alumni Center

Luna Malagon Solorzano and Aisha Rucker
October 9, 2025
Samantha Matsuura
Front entrance to Lindquist Alumni Center on Ogden Campus.– Entrada frontal al Lindquist Alumni Center en el campus de Ogden

En 1967 se estableció en la Universidad de Weber State, la Asociación de Exalumnos, con Dean W. Hearst como su primer director ejecutivo. Su misión es “fomentar lazos entusiastas y duraderos entre exalumnos y amigos”, explicó Rebecca Gibson, coordinadora de participación de la asociación. Actualmente, la asociación se encuentra en el campus de Ogden, en el Centro de Exalumnos John A. y Telitha E. Lindquist de Weber State. El edificio fue inaugurado el 1 de mayo de 1992.

“Nosotros ayudamos a que las personas vuelvan a conectarse con Weber State a través de programas, eventos comunitarios, donaciones y oportunidades significativas de liderazgo y servicio”, dijo Gibson. Sus objetivos se basan en cuatro pilares: voluntariado, experiencias, filantropía y comunicación. “Trabajo con el equipo estudiantil de exalumnos, y nuestras metas también se enfocan en esos aspectos”.

En cuanto a la membresía, no es necesario ser ex alumno de Weber State para unirse a la Asociación de Exalumnos: está abierta a cualquier miembro de la comunidad. “Somos una organización comunitaria, aunque en su mayoría participan estudiantes y exalumnos”, explicó Gibson.

La asociación ofrece una variedad de actividades para la comunidad. Algunos ejemplos son un juego de béisbol de los Bees con cena incluida por $25, el evento de otoño Fall Fest en Black Island Farms, la Noche de Exalumnos en Mystic Pizza y el desfile Purple Paw Parade, que se celebran a lo largo del año.

Uno de los eventos más importantes es “Salutes”, realizado a finales de año, donde se reconoce a ex alumnos destacados en todo el país con 10 premios. Uno de los galardonados en 2020 fue Pete Sands, fundador de una organización sin fines de lucro que transporta leña a las reservas Navajo para proveer calor y combustible para cocinar a comunidades que lo necesitan.

Además de organizar eventos, la asociación también realiza trabajo voluntario. El año pasado, un equipo de aproximadamente 70 personas dedicó 5,000 horas a labores de servicio. “Nos encanta trabajar con nuestra junta directiva y nuestros consejos para servir a diferentes sectores de la comunidad”, dijo Gibson.

La Asociación de Exalumnos no se limita a Ogden: también cuenta con una Red Regional de Exalumnos en todo Estados Unidos. Lisa Jensen, coordinadora de exalumnos, viaja y organiza estos eventos. Además, Jensen colabora cada verano con el Ogden Musical Theater y el Peery’s Egyptian Theater, la obra de este verano fue “Annie”.

A todos los exalumnos se les ofreció un 50% de descuento en las entradas si asistían al evento previo de helados. Jensen también asesora al nuevo consejo de exalumnos compuesto por graduados de los últimos 10 años. Ellos ayudaron a Jensen a planear cuatro eventos: uno de servicio, uno de networking profesional, uno de participación de exalumnos y otro para familias.

El año pasado, la asociación se unió a la organización Ogden-Weber Community Action Partnership para participar en el programa Circles. “Para nosotros es muy importante y es mi responsabilidad, lograr que los ex alumnos se sientan conectados con la universidad; queremos una comunidad sólida en Weber State”, comentó Jensen.

Gibson también asesora a la Asociación Estudiantil de Exalumnos, que se enfoca específicamente en los estudiantes actuales. Taylee Green, presidenta de esta asociación, y su consejo de liderazgo planifican actividades para involucrar a todo el campus. “Nuestro objetivo principal es involucrar a los estudiantes y lograr que participen en la vida universitaria… Queremos construir esa comunidad de Weber State”, dijo Green. Los exalumnos promueven la beca Cat-to-Cat, organizan eventos de mentoría, eventos de agradecimiento a los estudiantes y la Grad Finale.

El Grad Finale es donde tiene una tienen un evento de liderazgo que ayuda a los estudiantes a conectarse con mentores exalumnos en el campo específico en el que quieren empezar a hacer contactos y entender mejor lo que quieren hacer en el futuro.

Otro evento importante es Forever a Wildcat. Se celebró por primera vez para reconocer a cualquier estudiante que haya participado activamente en el campus. “No queríamos reconocer únicamente a los líderes; también queríamos destacar incluso las participaciones más pequeñas, como pertenecer a un club o formar parte de la comunidad de Weber State”, explicó Green.

Para los estudiantes, hay una cosa que deben aprender de la Asociación de Estudiantes: “Aprovecha todos los recursos, participa en todos los eventos que puedas, saca el máximo partido a lo que te ofrecemos”, dijo Green.

El equipo de exalumnos y el equipo de eventos tienen como prioridad incluir a todos, ya sea ofreciendo boletos con descuento para Black Island Farms, organizando actividades para Wildcats en distintos estados, ayudando a los estudiantes a dar pasos hacia su carrera soñada y demostrando que realmente se preocupan por ellos.

El Centro de Exalumnos es un lugar donde estudiantes y miembros de la comunidad pueden fortalecer su vínculo con Weber y mantenerse conectados.

Para los estudiantes interesados en participar en la Asociación Estudiantil de Exalumnos o en su consejo, pueden contactar a Rebecca Gibson al correo [email protected].

Read in English here. 

About the Contributors
Aisha Rucker
Aisha Rucker, News Reporter
Samantha Matsuura, Photographer