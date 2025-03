Explicando las diferentes facultades de WSU

Algo confuso para los estudiantes nuevos de la Universidad de Weber State es que la universidad está dividida en “facultades” separadas. Cuando preguntan a un estudiante a qué facultad asisten, parece que la respuesta correcta es “Weber State”. Pero hay siete diferentes facultades, o escuelas, en campus. Estas facultades están divididas en diferentes enfoques, como las artes y humanidades, ciencias sociales y profesiones de salud.

Aunque Weber State sea una universidad de inscripción abierta, no todos los programas ofrecidos lo son. Los estudiantes necesitan verificar con un consejero académico para verificar si tienen que tener aplicaciones específicas para los programas adecuados.

Telitha E. Lindquist College of Arts and Humanities

Lindquist College of Arts and Humanities incluye comunicación, Inglés y literatura, estudios de cinematografía, idiomas y culturas mundiales, arte visual y de deseña y la escuela de artes escénicas, que incluye baile, música y teatro.

Los estudiantes en esta facultad típicamente pasan el tiempo en Kimball Visual Arts Center, Elizabeth Hall o el Browning Center.

“En el Telitha E. Lindquist College of Arts and Humanities, te ayudamos a desarrollar las habilidades para pensar de forma crítica, comunicarte eficazmente y resolver problemas de forma creativa, habilidades que son valiosas en cualquier carrera”, dijo Brittany Rocha, gerente de marketing y relaciones públicas, dijo en un comunicado. “Estudiar humanidades nos ayuda a entender mejor el mundo, fomenta la empatía y nos ayuda a establecer conexiones significativas entre culturas y comunidades”.

La facultad también ofrece dos programas de maestría en Inglés y comunicación profesional.

“Nuestros programas te dan la capacidad de expresarte y crear impacto. Con clases de tamaño reducido, opciones de cursos flexibles y oportunidades de estudio práctico, encontrarás el apoyo que necesitas para el éxito”, dijo Rocha.

John B. Goddard School of Business and Economics



Ubicada en el edificio Wattis Business, el Goddard School of Business and Economics cubre contabilidad e impuestos, administración de negocios y marketing, economía, administración de la cadena de suministro y gestión de sistemas de información.

La facultad está acreditada por el Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) desde 2018, que es una organización global que ayuda a fortalecer las escuelas de negocios.

La página web de la facultad ofrece una lista de 13 títulos de cuatro años, tres programas de posgrado y muchos otros programas asociados, materias secundarias y programas de certificados.

Jerry and Vickie Moyes College of Education



Esta facultad ofrece estudios sobre la infancia y la familia, ciencias del ejercicio y la nutrición, salud, educación física y recreación y educación del profesorado.

Los estudiantes de esta facultad reciben sus clases principalmente en el Stromberg Complex, y cuando terminen las recientes renovaciones, en el McKay Education Building. En la página web se puede ver en directo la finalización de los trabajos en el edificio.

La página web de la universidad enumera tres temas principales: acceso, aprendizaje y comunidad.

“En este mundo de cambios, hay un elemento básico que impulsa el progreso: los educadores”, dijo la página web de la facultad.

El Jerry y Vickie Moyes College de Educación está en proceso de reestructuración por los cambios exigidos por HB 265.

College of Science



Una de las facultades más grandes del campus, el College of Science ofrece títulos en las áreas siguientes: botánica y ecología de plantas, química y bioquímica, ciencias de la tierra y medioambientales, matemáticas, microbiología, física y astronomía, y zoología.

Los principales edificios de esta facultad son Tracy Hall Science Center y Lind Lecture Hall.

“Nuestra visión es mejorar la educación científica y cuantitativa, formar a la próxima generación de científicos y matemáticos y aumentar el conocimiento humano a través de la investigación pura y aplicada”, dijo la página web de la facultad. “Estamos dedicados a mejorar el éxito de los estudiantes ofreciéndoles una instrucción excepcional con atención personalizada”.

Además de los títulos de dos y cuatro años, así como de los certificados y materias secundarias ofrecidos, la facultad también tiene la opción de convertir cualquiera de sus títulos en una ruta profesional pre-médica. Aunque no se trata de una especialización pre-médica, esta opción permite prepararse para una formación médica continuada.

College of Engineering, Applied Science and Technology



Conocido normalmente como EAST, esta facultad ofrece tecnología de automoción, ciencias de la construcción y edificios, ingeniería eléctrica e informática, ingeniería de fabricación y sistemas, ingeniería mecánica, ventas profesionales y la escuela de informática.

El Noorda Engineering, Applied Science and Technology Building y el Engineering Technology Building son parte de la facultad, y también el Computer and Automotive Engineering Building en el campus de Davis.

Esta facultad ofrece programas de dos años y más, certificados y maestrías.

“La misión de la facultad es servir a los residentes del Norte de Utah y del Estado de Utah, preparando a los estudiantes para el empleo después de la graduación y asegurando que sean productivos, responsables y capaces de funcionar eficazmente en el lugar de trabajo de hoy en día”, dijo la página web de la facultad.

Dr. Ezekiel R. Dumke College of Health Professions



La facultad de profesiones de la salud ofrece una gran variedad de programas educativos en los campos de la medicina: entrenamiento atlético, higiene dental, emergencias sanitarias, servicios administrativos sanitarios, ciencias de la salud, ciencias de laboratorio médico, enfermería, medicina para asistentes médicos, ciencias radiológicas, terapia respiratoria y premedicina.

Estos programas se encuentran en Marriot Allied Health, en la parte más alta del campus.

“Somos líderes en diseño y ofrecimiento de una gran variedad de programas profesionales de atención sanitaria en zonas remotas de los Estados Unidos”, dijo la página web de la facultad. “La facultad ha recibido reconocimiento nacional por sus innovadores enfoques de alta calidad en la educación sanitaria, ya sea que esa educación sea en línea, en el estado, a nivel regional, nacional o incluso internacional”.

Es la única facultad en campus que ofrece actualmente títulos de doctorado.



College of Social and Behavioral Sciences



Los programas que ofrece esta facultad incluye justicia criminal, geografía, medio ambiente y sostenibilidad, historia, ciencias políticas y filosofía, ciencias psicológicas, trabajo social y gerontología, sociología y antropología. Esta facultad también incluye ciencias militares, el Olene S. Walker Institute of Politics and Public Service y el Richard Richards Institute for Ethics.

La mayoría de estos programas se encuentran en Lindquist Hall.

En esta facultad se ofrecen materias secundarias como estudios queer y estudios sobre la mujer y el género, así como el programa de pre-jurídico de Weber State.

“Los estudiantes de nuestra facultad obtienen habilidades, conocimientos y capacidades esenciales para implementar un cambio positivo en el mundo”, dijo la Decana Julie Rich, en un comunicado publicado en la página web. “Las posibilidades son infinitas”.

