Cuándo y dónde se gradúan los Wildcats

La universidad de Weber State tendrá una ceremonia de graduación el 13 de diciembre celebrando a todos los estudiantes que se gradúan este semestre de otoño, y también ceremonias convocaciones individuales para cada colegio.

Los estudiantes que se gradúen en este semestre de otoño habrán tenido que presentar su aplicación de graduación antes de la fecha de entrega del 25 de octubre. Los graduados de verano de la universidad de Weber State podrán elegir entre participar en la ceremonia del semestre de otoño o de primavera, a condición de que hayan entregado su aplicación de graduación antes de la fecha de entrega del semestre.

Las togas y birretes gratis de los graduados están disponibles para recoger en el Grad Finale, ubicado en el Dee Events Center, el 12 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes pueden quedarse para celebrar con sus compañeros de graduación con la oportunidad de ganar premios.

Las convocaciones de WSU se celebrarán el 13 de diciembre en 4 sitios diferentes.

El Browning Center’s Austad Auditorium presentará el College of Science (Colegio de Ciencia) a las 9:30 de la mañana, el John B. Goddard School of Business & Economics (Colegio de Negocios y Economía) a las 11:30 de la mañana, el Telitha E. Lindquist College of Arts & Humanities (Colegio de las Artes y Humanidades) a las 2 de la tarde y el General Studies (Estudios Generales) a las 4:30 de la tarde.

El Dee Events Center celebrará el Jerry and Vickie Moyes College of Education (Colegio de Educación) a las 9 de la mañana, el College of Social & Behavioral Sciences (Colegio de Ciencias Sociales y Comportamiento) a las 11:30 de la mañana, el College of Engineering, Applied Science & Technology (Colegio de Ingeniería, Ciencia Aplicada y Tecnología) a las 2 de la tarde y el Dr. Ezekiel R. Dumke College of Health Professions (Colegio de Profesiones de Salud) a las 5 de la tarde.

El Shepherd Union Wildcat Theater celebrará el ROTC a las 9 de la mañana.

El Stewart Library’s Hetzel-Hoellein Meeting Room celebrará el Bachelor of Interdisciplinary Studies (Bachillerato de Estudios Interdisciplinarios) a las 1:30 de la tarde.

La ceremonia general de graduación se celebrará en primavera. Los graduados pueden participar en ambas ceremonias, pero no están obligados a participar en ninguno de los dos.

Amigos y familiares pueden venir en persona, pero si no pueden, WSU televisará por internet todas las ceremonias de graduación y convocaciones.

GradImages tomará fotos durante las ceremonias de graduación. Los graduados podrán encontrar sus fotos en línea después de la ceremonia.

El estacionamiento en campus será gratis el día de graduación, y los invitados podrán utilizar el autobús OGX que va desde el estacionamiento del Dee Events Center hasta el campus gratis. El autobús pasa cada 10 minutos y deja a los invitados enfrente del Browning Center.