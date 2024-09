Lo que el mes de Herencia Hispano y Latino significa para mi

El mes de Herencia Hispano y Latino comienza cada año desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Durante este mes celebramos la historia, cultura e impacto de la comunidad Hispano y Latino. Honramos a la cultura Hispano y Latino a través de la música, la comida, tradiciones, la lucha por los derechos civiles, nuestras diferencias entre diferentes países y mucho más. Aunque haiga un mes entero para nosotros no había escuchado tanto de esto hasta recientemente.

En realidad, no sé cómo sentirme sobre el mes de Herencia Hispano y Latino. No sabía que existía hasta estos últimos años. No nos enseñan tanto sobre la historia o los impactos de los Hispanos y Latinos si no es en relación a otros países. Una de las razones en que el mes de Herencia Hispano y Latino no comienza al principio de un mes es porque bastantes países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua celebran su día de independencia el 15 de septiembre. Tratamos de mantener viva nuestra cultura y cambiando y manteniendo cosas mientras el tiempo pasa y más gente se va de sus países de origen a buscar más oportunidades.

He notado que muchas de las historias de otros inmigrantes Latinos y Hispanos son similares. Es tan común que nuestros padres lleguen a los Estados Unidos sin nada, comenzar de nuevo, trabajar hasta decir basta, sostener a su familia y tratar de formar nuevas conexiones en un país desconocido. Dejando casi todo con la esperanza de encontrar trabajos y oportunidades mejores para ellos mismos y sus hijos. Mis padres comparten una experiencia similar con otros inmigrantes.

Mi familia es de Perú, y mis padres estudiaron y obtuvieron sus títulos de maestría en Perú donde mi mamá estudió obstetricia y mi papá estudió justicia criminal. Mi mamá era una enfermera obstétrica y mi padre era abogado. A pesar de los esfuerzos de mis padres no podían encontrar trabajo y encima de todo eso el terrorismo que enfrentaron en esos tiempos influyó su decisión de inmigrar a los Estados Unidos.

Mis padres llegaron a los Estados Unidos el 11 de enero de 2001. Desde allí decidieron mudarse a West Valley City, Utah. Allí yo y mis 4 hermanos nos criamos, formando nuestra comunidad y amistades en una ciudad con varias personas que también se parecían a mi.

Haber crecido en West Valley City es una parte fundamental de mi, pero también es una parte fundamental del estado de Utah. West Valley City es una de las ciudades más diversas en población en el estado, con un porcentaje de 25,2 siendo Hispanos y Latinos; todos de diferentes países Hispanos y Latinos. Hay celebraciones para diferentes países Hispanos y Latinos, restaurantes, tiendas, bailes, conciertos, ceremonias religiosas y más.

Entre los peruanos tenemos el festival peruano, la misa del Señor de los Milagros y apoyamos diferentes lugares y personas que venden comida. El festival peruano es celebrado cada año en días cercanos al 28 de julio, el día de independencia de Perú. Nos reunimos a comer, bailar, platicar y comprar cachivaches. Algunos lugares de comer son El Rocoto, Casa Perú, Manos Morenas, El Rico Sanguchom D’chalo y más. Después de la misa del Señor de los Milagros procesamos, rezamos, nos bendicen y nos dan flores. Estos eventos moldearon mi niñez y se han hecho parte de mi ser.

Cuando llegué a la universidad de Weber State quería ser parte de algo además de lo que estaba estudiando, que en ese tiempo era la astrofísica. El día de orientación cuando estaba viendo a los clubs y extracurriculares me di cuenta de una mesa que tenía algunos papeles, que resultaron ser periódicos. Allí encontré The Signpost, el periodico de la universidad hecho por los estudiantes, y me pareció algo interesante.

Me gustaba escribir pero no tenía la confianza de ser reportera. Vi que tenían posiciones de traductores y me apliqué a ser una sin esperar a algo porque no esperaba ser aceptada, pero luego cuando me aceptaron a la posición me sentí dotada. A pesar que el español fue mi primer idioma, soy bilingüe y sabía cómo escribir un poco en español, se me hizo tan difícil traducir. Sin embargo después de un tiempo me di cuenta que traducir era algo que sí me hacía feliz, sentía que era la única cosa que me gustaba de la escuela. Terminé cambiando lo que estaba estudiando de astrofísica a traducción de español.

Después de un poco de tiempo mejorando mi habilidad para traducir, apliqué a ser uno de los editores de traducción, y pude obtener la posición. En mi tiempo en The Signpost he podido crear amistades y conexiones profesionales. Apuntarme y participar en The Signpost han tenido un impacto enorme en mi tiempo universitario.

Ahora lo que el mes de Herencia Hispano y Latino significa para mi es tener perseverancia y orgullo en nuestras raíces. Mis padres, mi comunidad y los que vinieron antes que yo representan lo que significa ser Hispano y Latino. Estoy orgullosa de ser peruana, en mi identidad y mi camino.

