Nuevos requerimientos para viajar a Europa

Vienen dos grandes cambios a viajes internacionales, con una nueva introducción del Sistema de Autorización e Información de Viajes en Europa (European Travel Information and Authorization System) y la potencial para una agencia de pasaportes en Utah.

Utah se ha convertido en un centro para viajes internacionales en estos últimos años. En una comunicado de prensa en enero de 2024, el Aeropuerto Internacional de Salt Lake (Salt Lake International Airport) dijo que pasajeros entrando por SLC han aumentado y ha alcanzado un nuevo récord.

“El crecimiento puede ser atribuido principalmente al aumento en el número de pasajeros internacionales… El número de pasajeros internacionales alcanzó un nuevo récord de 1,323,294 en 2023, comparado a 1,115,861 en 2019”, dijo el comunicado de prensa de Salt Lake International Airport.

Varios aerolíneas tienen vuelos directos a destinaciones en Europa y México.

En octubre de 2023, la Unión Europeo (European Union) creó un nuevo plan de acción llamado el European Travel Information and Authorization System para viajeros que se van a ir a Europa. Originalmente lo iban a implementar al principio de 2024, pero han cambiado la implementación para el medio año de 2025.

Según la página web de la Unión Europea, ETIAS es un requerimiento de visa para viajeros que no son ciudadanos de las 30 países Europeas en la área Schengen (Schengen region).

El área Schengen se refiere a los países que bastante gente piensan cuando piensan en Europa. Incluye: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

“Con una autorización de viaje ETIAS válida, pueden entrar al territorio de estos países Europeos cuando quieran por estancias cortas-normalmente por 90 días en un periodo de 180 días”, dijo la página web de la Unión Europea.

Viajeros todavía pueden viajar entre esos países, pero van a ver inspecciones en las fronteras para ver los pasaportes de los viajeros y documentos requeridos.

El Departamento de Estado de los EE.UU.-Oficina de Asuntos Consulares (U.S. Department of State-Bureau of Consular Affairs) aconseja a los viajeros que se van a ir a Europa que tengan sus pasaportes con ellos mismos en cualquier momento.

Cuando el proceso comienza, los viajeros van a aplicar en la página web de ETIAS (https://etias.com). La tarifa de aplicación es de 7 euros y se procesa en minutos. La Unión Europeo dice que en algunos casos puede tomar 14 días si más documentos son requeridos, pero normalmente es procesado en algunos minutos.

Más información sobre ETIAS y los requerimientos se pueden encontrar en la página web de la Unión Europeo (https://travel-europe.europa.eu/etias/what-etias_en).

La visa está conectada con su pasaporte y es válida por tres años o cuando su pasaporte expira, cualquiera es primero.

Obtener ese pasaporte es otro asunto.

Aunque crecen los viajes internacionales, Utah no tiene una agencia de pasaportes. La agencia de pasaportes más cercana está en Denver, Colorado. Ahora hay un esfuerzo para que Utah tenga su propia agencia de pasaportes.

El Senador Mitt Romney es el que está incentivando para que esto pase.

“Utah rápidamente se está convirtiendo en un centro para comercio global y turismo”, dijo el Senador Romney. “En adición de ser un refugio para los miles de Santos de los Últimos Días (Latter-day Saints) que anualmente embarcan en misiones religiosas mundiales, nuestro estado también está teniendo una población rápida. (Utahns) están frustrados con la falta de acceso a servicios de pasaportes-requeridos de viajar largas distancias fuera del estado para obtener servicios consulares urgentes en persona en una agencia de pasaportes”.

Con los nuevos requerimientos de ETIAS para Europa y el aumento de viajes internacionales en Utah, la nueva agencia de pasaportes va a ayudar bastantes problemas que pueden suceder.