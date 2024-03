Celebrando la cultura indígena a través de las artes

La Universidad de Weber State acogió una representación de “Indigenous Soundscapes in Motion” (“Paisajes Sonoros Indígenas en Movimiento”) el 15 de marzo en el Browning Center. “Indigenous Soundscapes” (“Paisajes Sonoros Indígenas”) consistió en una colección de canciones y bailes tradicionales de varias culturas indígenas en los Estados Unidos.

El show fue una pequeña muestra de la diversidad de la cultura indigena.

“Indigenous Soundscapes” comenzó con una bendición inicial presentado por Darren Parry, anciano Shoshone y profesor en la Universidad de Utah. Parte de la bendición incluyó un ruego al público para que “escuche y aprenda las lecciones que se enseñarán” y “escuche con el corazón”. La bendición de Parry fue seguida inmediatamente por un número musical titulado “Retrouvaille”.

“Retrouvaille” fue presentado por Hovia Edwards, una flautista Shoshone de Fort Hall Indian Reservation en Idaho.

Según Edwards, “Retrouvaille” es una canción hecha para evocar sentimientos de amor y aprecio. Aunque no tiene letra, “Retrouvaille” dejó al público en un silencio asombrado antes de estallar en aplausos.

El siguiente número, presentado por la cantante y narradora Navajo Radmilla Cody, se titulaba “The Spirit of a Woman” (“El espíritu de una mujer”) y tuvo un efecto similar. “The Spirit of a Woman” describe lo que significa ser mujer y tener la habilidad de crear vida. La pieza es hablada con toques de música de flauta y violonchelo de fondo.

“Porque es el mundo que llevo en mi corazón, es el mundo al que doy vida”, dijo Cody.

Cody presentó tres canciones, una de ellas en honor a su familiar Klee Jones Benally. La canción, titulada “A Beautiful Dawn” (“Un Hermoso Amanecer”), honraba la memoria de Benally, un poderoso guerrero y defensor de la tierra.

La mayoría de las piezas representadas en “Paisajes Sonoros Indígenas” se centran en sentimientos de conexión con la Tierra y con el ser humano. Este sentimiento de conexión con la Tierra se hizo evidente a través de las reacciones de los miembros de la audiencia, particularmente durante una pieza titulada “From The Earth”.

“From The Earth” era un solo de percusión presentado por Rolando Morales-Matos, compositor de Puerto Rico y miembro de la facultad del Curtis Institute of Music de la Universidad de New Jersey City. La pieza imitaba los sonidos y sensaciones de una tormenta de truenos, empezando suave, luego enfurecida antes de volver a la tranquilidad. No hace falta decir que “From The Earth” mantuvo al público en el filo de sus asientos.

Durante el show, los participantes se tomaron momentos para interaccionar con la audiencia. Uno de ellos, Wayne Silas Jr., disfrutó hablar con la audiencia.

Silas, un cantante, tamborilero y bailarín menominee-oneida, presentó tres canciones de amor. Una de ellas, “Pretty Lady”, se convirtió enseguida en una de las favoritas de la audiencia, que se reían a carcajadas de la letra.

Después de la canción, Silas dijo: ” Todo es en buena diversión”.

De todos los números del show, los del grupo de baile Indigenous Enterprise provocaron las mayores reacciones. Cada uno de los tres miembros presentó un baile tribal tradicional. Los bailarines se inspiraron de la energía de la audiencia y bailaron con más ganas cuando los aplausos se hicieron más intensos.