El primer Mes de Historia Negro con el BCC

Aunque la mitad del mes de la historia afroamericana ha pasado ya, el centro de la cultura afroamericana de la universidad Weber State tiene mucho más que hacer para celebrar su primer mes de la historia afroamericana oficial desde que abrió.

El CCA (BCC en inglés), que abrió durante el semestre del otoño, celebra a todos los estudiantes afroamericanos, a pesar de diáspora o origen. Por eso, El CCA será el anfitrión de varios eventos que celebran la historia afroamericana para atender a más de la diáspora del campus WSU.

“Creo que es bueno tener todos conectados y que los estudiantes puedan ver cómo es su cultura – es un momento que se puede enseñar”, dijo Stella Hegngi, Especialista de apoyo del programa estudiantil en el CCA. “Y es bueno enseñar que la diáspora no es solamente aquí, sino en todos lugares.”

Los primeros eventos del mes ya han pasado, incluyendo una conversación de panel con los Devine Nine, un grupo de sororidades y fraternidades afroamericanas el siete de febrero y una proyección de la película “Amor y Baloncesto” el trece de febrero.

Los eventos venideros incluyen un evento del mes de la historia afroamericana de Adobe en Lehi el 20 de febrero, un panel estudiantil sobre la celebración de diversidad dentro de la identidad afroamericana y una interpretación de una baile africana el 21 de febrero, cortes de pelos gratis por una peluquería afroamericana y una interpretación de Bomba Marile el 23 de febrero y finalmente la jornada de puertas abiertas del CCA el 28 de febrero.

“Creo que es muy importante porque se trata de la cultura, y es importante que cuando se esté en la escuela, se pueda ver a las personas similares a uno mismo. Mantiene la motivación y ayuda a tener el deseo de quedarse en ese ambiente”, dijo Hegngi. “Si se va a un lugar donde no se encuentre cosas y personas familiares, especialmente si se viene de un lugar muy diferente, no se va a sentir conectado, y no se va sentir como parte de la escuela y de eso llega la tasa de dejar la escuela”.

El CCA de WSU, aunque es nuevo, debe de ser un lugar donde los estudiantes afroamericanos en campus puedan llegar y sentirse como parte de la comunidad, a pesar de cual “tipo” sean. Si se consideran afroamericanos, caribeños, africanos, o algo entre ellos, El CCA ha tomado todas esas identidades en consideración al decidir los eventos de tener.

El panel estudiantil de la celebración de diversidad en la identidad afroamericana es un espacio para estudiantes afroamericanos de cualquier origen donde pueden hablar de sus experiencias de su identidad y lo que significa para ellos, especialmente cómo se relaciona con WSU.

“Reúne a todos los estudiantes que tienen una identidad afroamericano para que puedan hablar de sus experiencias en Weber siendo afroamericano o su experiencia en Utah siendo afroamericano. Y esa es una manera buena de conectar con las personas, especialmente porque hay muchos estudiantes internacionales de África. Es bueno tener su perspectiva de cómo se sienten en cualquier país”, dijo Hegngi.

La interpretación de baile africana es para los estudiantes que se consideren ser africanos como parte de su identidad afroamericano para que se sientan conectados a su cultura y para mostrar que WSU es un lugar donde su cultura es importante y pueda tener representación.

La interpretación Bomba Marile debe tener un efecto similar para esos estudiantes en WSU de diásporas caribeñas.

El CCA tendrá una jornada de puertas abiertas al fin del mes. Como el centro es nuevo en el campus, el propósito de este evento es mostrar el CCA y los recursos que provee para estudiantes afroamericanos y cualquier otro estudiante en campus.

“La jornada de puertas abiertas es como el corte de cinta para el centro de cultura afroamericana. El centro está abierto ahora mismo. Ha estado abierto desde el principio del semestre pasado”, dijo Hegngi. “Hacemos nuestro corte de cinta y básicamente estamos mostrando al público que es un espacio para todos. Afroamericano o no, es bienvenido en este ambiente”.

Las celebraciones del mes de la historia afroamericano del CCA son parte de los esfuerzos del centro de promoverse y mostrar a los estudiantes afroamericanos que hay un lugar en este campus para ellos, aunque solo son 2% de la población de la universidad, según College Simply.

“Una cosa que quiero decir a los estudiantes afroamericanos es que no deben temer mostrar sus caras aquí. Este es un lugar donde son bienvenidos. A pesar de origen, si son de áfrica, del sur, o de Utah, no deben temer venir y usar los recursos. No deben temer venir y hablar con cualquier persona aquí porque todos compartimos las mismas experiencias, se lo creen o no”, dijo Hegngi.

El propósito del centro de la cultura afroamericano es servir a todos del campus WSU, a pesar de raza, nacionalidad, identidad étnica o origen. Puede ser un lugar de aprendizaje para todos.

“Siento que cuando muchos oyen “Centro de cultura afroamericana”, teman porque crean que es solo para personas afroamericanas, pero no es así. Tenemos personas aquí todo el tiempo. Por ejemplo, las personas del centro de escritura vienen e instruyen a personas así que siempre vemos a las personas de orígenes, culturas y colores de piel diferentes”, dijo Hegngi. “Pero es bueno saber que este es un lugar donde las personas que se identifican como afroamericanos tienen un espacio seguro. No se teman estar aquí pero se entiende que es un lugar en que las personas deben estar cómodas.