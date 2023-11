Un billete para el mundo por medio del cine

El aumento de la comunidad cinematográfica en Weber State University ha llevado a crear un nuevo club en el campus llamado Weber Film Society. Adam Enslow y Jonas Winegar son los estudiantes de cine que lo han creado.

Según la cuenta de Instagram de Weber Film Society, su club es “un lugar para todo tipo de cinéfilos donde poder unirse y experimentar el cine juntos”.

Enslow, el presidente del club, es un estudiante de cine de primer año en WSU. Enslow siempre ha tenido pasión por el cine, lo que le ha llevado a crear este club.

Winegar es el vicepresidente de Weber Film Society y es su segundo año como estudiante de cine en Weber. Su afición por el cine surgió tras el amor que su padre tenía hacia el arte.

“Supongo que seguí sus pasos con ese tipo de cosas. Pero el cine es más bien como yo decidí abordarlo”, dijo Winegar.

La idea para Weber Film Society es actualmente ser una organización comprometida que permite a los estudiantes experimentar el cine de todo el mundo, así como el diálogo y la discusión que este conlleva. Weber Film Society planea proyectar películas en el Wildcat Theatre en el edificio Shepherd Union.

“Queremos que los estudiantes se den cuenta de su amor hacia el cine”, dijo Winegar.

El club espera captar el interés de estudiantes de cine, pero también el de estudiantes de otras especialidades a los que el cine les apasiona.

“Queremos tener estudiantes que amen el cine, pero que tal vez estén estudiando para ser ingenieros. De esta manera aún pueden ser parte de la comunidad cinematográfica”, dijo Winegar.

Ahora, Weber Film Society es una forma en la que los estudiantes pueden expresar su amor por el cine sin tener que cambiar su área de estudio.

Enslow y Winegar quieren priorizar la proyección de películas extranjeras, así como el cine independiente de la zona de Ogden. Esto podría incluir proyectos de estudiantes de WSU, dándoles a estos la oportunidad de mostrar su trabajo a una audiencia más amplia.

“Si tenemos cineastas en la zona de Ogden o Utah, nos encantaría que vinieran a proyectar sus películas y hacer incluso una sesión de preguntas y respuestas después”, dijo Winegar.

WSU organizó una sesión de preguntas y respuestas el 7 de noviembre con el director de documentales David Barba después de que su documental “Pop Star On Ice” (en español, Estrella del pop sobre hielo) se proyectara recientemente en el campus por la Comisión de Cine de Utah. Eventos como este son los que Weber Film Society espera hacer más común para los estudiantes en el campus y para toda la comunidad de Ogden.

Esto da la oportunidad a cineastas independientes de hacer oír sus voces entre la población estudiantil de WSU. Además, da a los estudiantes la oportunidad de hablar e interactuar con gente que está más metida en el negocio del cine, creando una gran experiencia de aprendizaje para estos estudiantes de cine.

Enslow y Winegar quieren que los estudiantes vengan a disfrutar del cine. Habrá más información sobre Weber Film Society en su Instagram, así como en el sitio web de WSU bajo la sección Clubs y Organizaciones.

La celebración del cine independiente haciéndose más presente en la población estudiantil es especialmente oportuna teniendo en cuenta el próximo festival de cine 2024 Sundance Film Festival que tendrá lugar del 18 al 28 de enero.

Sundance Film Festival es uno de los festivales de cine independiente más grandes de los Estados Unidos, y tiene lugar cada enero en Park City y Salt Lake City, tanto en persona como de manera remota. El festival ha tenido cineastas como Christopher Nolan, Kevin Smith, y Paul Thomas Anderson. Cada año, el Instituto Sundance es responsable de hacer correr la voz sobre muchas futuras películas que serán galardonadas.

2024 marca la 40ª edición del Sundance Film Festival y el 50º aniversario de la Comisión de Cine de Utah. Además de todo esto, en 2024 se cumplirán 100 años de la primera película rodada en Utah.

Esta 40ª edición del festival de cine se hará en honor al cineasta Christopher Nolan, cuya película de éxito “Memento” se estrenó por primera vez en el festival Sundance de 2001, con el premio inaugural a la innovación de Sundance (Inaugural Sundance Trailblazer Award). El instituto también acogerá a ex alumnos de las últimas cuatro décadas durante la mitad del festival del próximo año.

“Estamos buscando formas de sacar provecho de las décadas de nostalgia para ilustrar las increíbles raíces del Sundance”, dijo Basil Tsiokos, programador superior del Sundance Film Festival. “Haremos esto a través de la programación de películas, y destacando las últimas cuatro décadas teniendo charlas, paneles y mucho más”.

Centrándose en documentales, Tsiokos ha estado asociado con el Sundance Film Festival durante casi dos décadas, pero se convirtió en el programador principal sin ánimo de lucro en 2021.

En enero de 2023, 90.000 personas asistieron al festival de cine de Utah en persona y hubo más de 400.000 películas visualizadas.

“Estamos deseando reunir de nuevo a una audiencia apasionada que apoya al cine independiente”, dijo Tsiokos.

Este año se espera que el festival muestre alrededor de 90 largometrajes y 60 cortometrajes. Tsiokos explica que el festival busca películas que sean relevantes culturalmente y que empujen las conversaciones en la sociedad aún más.

Las entradas para una sola película del festival saldrán a la venta el 11 de enero de 2024. También cabe señalar que el aspecto en línea de la película comienza el 25 de enero. Para los amantes del cortometraje, hay un pase que vale para la parte del festival de cine en línea, dando acceso a los participantes de todos los cortometrajes disponibles.

Sundance Film Festival ofrece varios pases para el festival. Aquellos que deseen asistir en persona pueden elegir entre los pases Salt Lake City Pass y el Salt Lake City Youth Pass. El Salt Lake City Pass es válido para todo el festival desde el 18 al 28 de enero, dando acceso prioritario a los asistentes en todas las proyecciones presenciales que tienen lugar en Salt Lake City, así como a las rondas de preguntas y respuestas con cineastas en sesiones exclusivas.

El Salt Lake City Youth Pass, para personas de entre 18 y 25 años, es válido del 18 al 28 de enero. Este pase incluye acceso prioritario a proyecciones presenciales en Salt Lake City, y a sesiones exclusivas de preguntas y respuestas con cineastas. Este pase está actualmente agotado, pero existe la posibilidad de que se repongan.

“Durante el festival, ofrecemos una serie de proyecciones comunitarias gratuitas para residentes locales y estudiantes”, dijo Tsiokos.

La oferta Locals Ticket Package es un pase exclusivo disponible solo para los residentes de Utah, que ofrece 10 entradas a proyecciones durante todo el periodo del festival.

El festival es más que solo Park City, con proyecciones en el Megaplex Theatre de Gateway, Broadway Centre Cinema y Rose Wagner Center en Salt Lake City.

“La inspiración este año está enfocada en lo independiente, reafirmando el poder de reunirse y proporcionar un lugar para nuestra comunidad de artistas, la industria a nivel global, y las audiencias de todo el mundo para tener una experiencia compartida y cultivar una conexión directa,” dijo Tsiokos.

En un año inminente lleno de momentos históricos para el cine de Utah, el Instituto Sundance quiere que la gente sepa que el festival es para todos y que no cesan la búsqueda de formas de promover la exploración y las conversaciones en torno a películas independientes.