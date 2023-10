Ex alumna de la WSU se clasifica para las pruebas olímpicas

Nota del Editor: A partir del 17 de octubre, el titular de esta historia se ha cambiado para representar cómo Billie Hatch se clasifica para las pruebas olímpicas.

En el Maratón de Chicago el 8 de octubre, la ex corredora de atletismo de la Universidad Estatal de Weber, Billie Hatch, alcanzó el estándar para calificar para las pruebas olímpicas de Estados Unidos para el maratón. Hatch fue la 23 en terminar en la general con un tiempo de 2:35.47.

“El maratón de Chicago tiene 40.000 corredores”, dijo Hatch. “Fue increíble porque todas las personas, sin importar cuáles fueran sus objetivos, estaban ahí para hacerlo. Eres corredor en el maratón de Chicago y eso te convierte en corredor. Fue una gran experiencia ser parte de esto y conocer a tanta gente”.

Hatch asistió a la Universidad Tecnológica de Utah, anteriormente llamada Universidad Estatal Dixie, de 2017 a 2019 y recibió su licenciatura. En 2020, comenzó en Weber State para obtener su maestría. En mayo de 2023, Hatch se graduó con dos maestrías, una en justicia penal y otra en comunicación profesional.

“Ahora que me gradué y tengo un trabajo de tiempo completo, el trabajo es prioridad sobre correr, ha sido una gran transición”, dijo Hatch. “He estado entrenando con el entrenador Paul Pilkington. Lo hacemos temprano en la mañana o justo cuando salgo del trabajo. Realmente amo este deporte, incluso si no corriera o no estuviera corriendo, estaría bien. Las carreras son sólo una parte extra”.

Las pruebas olímpicas de Estados Unidos se llevarán a cabo el 3 de febrero en Orlando, Florida. Esto requiere que Hatch se prepare para el calor de Florida que Utah no tiene en febrero. Para prepararse para el calor de Florida, Hatch incluirá entrenar en saunas y usar una cinta de correr en lugar de correr en la fría nieve.

“Considero que estar nervioso es un privilegio”, dijo Hatch. “No lo des por sentado; Esto podría desaparecer cualquier día. Véalo como algo positivo, no como algo negativo. Me pongo nervioso por algo porque me he preparado para esto. He entrenado para esto y estoy nervioso sólo porque sé que algo bueno va a pasar”.

Mientras estuvo en Weber State, Hatch fue cuatro veces campeona de Big Sky y tiene tres récords escolares de Weber. También obtuvo el primer lugar femenino en la media maratón de Deseret News el verano pasado, el 24 de julio.