Una pasión por la fotografía

Self Portrait for ART 2450 titled ‘Midnights, Track 8’.

Con la absoluta adoración de mi hermana mayor, Kristen, decidí hacer todo lo que ella hacía. Nuestra escuela tenía dificultades para encontrar suficientes clases para todos los alumnos de nuevo ingreso, así que tenía algunos huecos en mi horario. Mientras mi orientadora nos explicaba las opciones, mi hermana se dio cuenta de que había una plaza libre en la clase de fotografía avanzada.

Yo no había tomado la clase básica, así que sólo podía estar en ella si tenía un permiso especial del profesor. Kristen me cogió de la mano y me hizo subir hasta el profesor de fotografía, el Sr. Durka (con el que había tenido varias clases). Lo que empezó con una simple petición suya terminó con las dos de rodillas, suplicándole que me dejara entrar. Durka, como es un blandengue, accedió.

La cabeza me daba vueltas con algo que nunca antes había sentido: pasión. Aprendí lo básico en un santiamén, y entonces todo cambió. Pasé tiempo fuera de clase aprendiendo a usar la cámara y a encontrar mi estilo. Empecé a ver el mundo como se vería a través del visor de una cámara.

Era casi como tener una relación. Al principio todo era tan emocionante; nunca sabía qué esperar, pero siempre quería pasar tiempo haciendo fotos y aprendiendo más sobre este arte. Y eso se convirtió en un amor eterno por la fotografía.

La Universidad Estatal Weber ofrece una licenciatura en Bellas Artes con especialización en Fotografía. Hay una gama de clases que puedes tomar para mejorar tus habilidades fotográficas, incluyendo fundamentos de la fotografía en color/digital y fundamentos de la fotografía en blanco y negro/analógica.

Weber State ofrece otras clases que tienen el potencial de ayudarte a mejorar tu técnica, o aprender sobre iluminación de estudio. Weber State tiene ventajas para los estudiantes de fotografía, incluyendo impresoras fotográficas y un estudio en el campus.

Otra manera de trabajar en tus habilidades fotográficas es uniéndote a nosotros en The Signpost. Esto le dará la experiencia fotoperiodista. Weber State es un gran lugar para todos los interesados en aprender más sobre la fotografía.