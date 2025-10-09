Los Wildcats se preparan para el partido de bienvenida

Al comienzo de la temporada de fútbol americano de 2025 de la Universidad Estatal de Weber, los Wildcats contaban con cuatro quarterbacks: Jackson Gilkey, estudiante de segundo año con camiseta roja, transferido de la Universidad de Texas, San Antonio; Cash McCollum, estudiante de primer año con camiseta roja, transferido de la Universidad del Norte de Texas; Dijon Jennings, estudiante de tercer año, el único quarterback que regresaba de la temporada 2024; y Kingston Tisdell, estudiante de primer año.

Ahora, al iniciar la semana del partido contra la Universidad Estatal de California, Sacramento, los Wildcats se han quedado con solo dos quarterbacks: Jennings y Tisdell.

Durante el partido contra la Universidad de California, Davis, el 27 de septiembre, Gilkey, titular de los Wildcats en los cinco primeros partidos de la temporada, se deslizó para evitar un placaje, pero su botín se enganchó en el césped y le torció el tobillo hacia un lado. Aunque le colocaron el tobillo en su sitio y pudo salir del campo con ayuda, se descubrió que se había roto el peroné izquierdo. Fue operado para repararlo el 30 de septiembre y estará fuera durante el resto de la temporada, según Brett Hein, del Ogden Standard Examiner.

McCollum, que era el suplente de Gilkey, había estado vestido de calle durante los dos últimos partidos de los Wildcats, tras sufrir una fractura en la mano durante un entrenamiento previo al partido del 20 de septiembre contra la Universidad de Butler.

Ahora, los Wildcats se han quedado con su tercer quarterback, Jennings, que debutará como titular universitario el 11 de octubre.

Los Wildcats han tenido que lidiar con una serie de lesiones a lo largo de la temporada. El guardia ofensivo junior Vae Soifua se lesionó la pantorrilla contra la Universidad de Arizona el 6 de septiembre y estará fuera por tiempo indefinido. El receptor abierto de segundo año Noah Kjar se rompió el ligamento cruzado anterior, el menisco y el ligamento colateral medial durante el partido del 13 de septiembre contra la Universidad Estatal de McNeese y estará fuera durante toda la temporada.

El ala defensiva junior Keahnist Thompson ha estado lidiando con una lesión en el pie. A pesar de haber jugado contra UC Davis, ahora lleva una bota ortopédica y no podrá jugar contra Sacramento State.

El rival de los Wildcats, Sacramento State, llegó a la temporada con grandes expectativas.

A pesar de contar con un nuevo entrenador y 71 nuevos jugadores, los Hornets ocupaban el puesto 15 en la encuesta de pretemporada de los 25 mejores, pero tras comenzar la temporada con una victoria y dos derrotas, cayeron al puesto 24. Tras derrotar a la Universidad de Arkansas Central por 45-16 el 20 de septiembre, los Hornets subieron al puesto 21, pero la semana siguiente perdieron contra la Universidad Politécnica de California, San Luis Obispo, cayendo fuera de la clasificación por primera vez esta temporada.

Esta temporada es también la última que los Hornets jugarán en la Big Sky Conference, ya que han anunciado que se unirán a la Big West Conference a partir de la temporada deportiva 2026-27.

Los Wildcats y los Hornets se han enfrentado 28 veces desde 1986. Los Wildcats lideran la serie con 18 victorias y 10 derrotas, pero no han derrotado a los Hornets desde 2019.

Cuando los dos equipos jugaron la temporada pasada, fue una tanda de penaltis. Los Wildcats remontaron un 41-24 en contra en el último cuarto y llevaron el partido a la prórroga. Sin embargo, los Hornets se impusieron en la doble prórroga, ya que el pateador de los Wildcats, Kyle Thompson, falló un gol de campo de 27 yardas que habría llevado el partido a una tercera prórroga.

Los Wildcats han tenido históricamente dificultades en los partidos de bienvenida, con 28 victorias frente a 32 derrotas. En las últimas cinco temporadas, los Wildcats han obtenido un balance de 2-3 en los partidos de bienvenida, y su última victoria se remonta a 2022.

A pesar de las lesiones, los Wildcats buscan poner fin a esa racha este sábado a las 6 p. m.

