Cinco introducidos nuevos al salón de la fama

Luna Malagon Solorzano and Gavin Nelson
September 25, 2025
Bart Blair
Ogden City Council candidate at Large Seat B, Bart Blair.– Candidato al consejo de Ogden City como Large Seat B, Bart Blair.

Durante el medio tiempo del partido de fútbol americano de Weber State vs la Universidad Butler, cinco leyendas deportivas de los Wildcats fueron incluidas, en el salón de la fama atlético de Weber.

Taron Johnson, Football Americano 2014-2017

El primer miembro fue Taron Johnson, un receptor abierto novato sin estrellas procedente de Sacramento, California. Llegó después de que el entrenador Jody Sears fuera despedido por cuatro victorias y diecinueve derrotas. El nuevo entrenador Jay Hill, antiguo entrenador de defensas de Utah, inmediatamente movió a Johnson al cornerback.

Como estudiante de primer año, Johnson ocupó el décimo puesto en el Big Sky con nueve pases interceptados a pesar de que los wildcats terminaron la temporada con dos victorias y 10 derrotas. En el 2015. Obtuvo una mención honorífica en la All-Big Sky establece un reto escolar con 12 pases interceptados y ayudó a Weber a conseguir su primera temporada victoriosa desde el 2010. El igualó el récord en el 2016, convirtiéndose el líder histórico de la escuela y ganando los honores del segundo equipo All-Big Sky cuando los Wildcats regresaron a los playoffs.

En el 2017, Johnson fue nombrado MVP defensivo de la Big Sky conference y elegido por unanimidad para el primer equipo All-America, y el capitán mientras weber ganaba su primero de cuatro títulos que ganó en la conferencia. Se mantuvo como el líder en intersecciones de pases y fue nombrado Hombre atleta del año en Weber State. Invitado para el Senior Bowl and NFL Combine, Se convirtió en el último jugador de los Wildcats seleccionado en la draft de la NFL, yendo al equipo de los búfalos en el cuarto round en el 2018.

En 2023, Johnson ganó honores All-pros como el nickelback mejor pagado de la NFL.

Carla Taylor jugadora de basketball 1980-1984 / entrenadora 1989 – 2011

Carla Taylor jugó para el equipo femenino de basketball de Weber State desde 1980-1984 y también fue un miembro del equipo de atletismo de Weber State, pero el legado de Taylor no viene de la cancha si no de la banda.

Taylor fue contratada como entrenadora principal en 1988, una posición que llevó a cabo hasta el 2011. Cuando fue contratada a los 26 años, fue una de las entrenadoras principales más joven de la división I.

Taylor ayudó a producir 23 selecciones para el primer equipo All Big Sky y cinco Kodak All American del distrito 7. Es la líder histórica de Weber State, con 308 y la cuarta en la historia de la conferencia Big Sky en victorias en la conferencia con 108.

Ella lideró a los Wildcats a su única victoria de dos campeonatos Big Sky en 2002 y 2003’

Taylor ahora se desempeña como comentarista de los partidos de baloncesto femenino de Weber State que se transmite por Espn +.

Linsey McFarland, Futbol 2003-2006

Linsey Mcfarlan fue nombrada dos veces miembro del primer equipo All Big Sky durante su tiempo en el equipo femenino de fútbol. También formó parte de dos equipos campeones del torneo big sky incluido el de 2005, cuando los Wildcats derrotaron a la Universidad de Brigham Young en la primera ronda del torneo nacional.

Mcfarlan es la líder histórica de la escuela en puntos con 65, y en goles marcados, con 25. Ella también ocupa el segundo lugar en asistencias con 15 puntos.

Kelsey chugg, golf femenino 2011-2013

Kelsey Chugg consiguió trece resultados, entre las 20 primeras mientras formaba parte del equipo femenino de golf, incluyendo 9 resultados entre las primeras 10 y seis entre las 5 primeras.

En su último año fue nombrada miembro del primer equipo All-Big Sky y terminó en duodécimo lugar en el campeonato de la conferencia Big Sky de esa temporada.

Tras su paso por la Universidad Estatal de Weber, Chugg ganó seis Campeonatos Femeninos Amateur de Utah.

Rico Washington, Men Basketball – 1987-1989

Rico Washington fue seleccionado para dos equipos All Big Sky First y lideró la Big Sky rebotes durante dos temporadas de baloncesto masculino.

Washington sigue siendo el líder histórico de Weber State en porcentaje de tiros de campo con un 58,5 %, ocupa el segundo lugar en la historia de la universidad en promedio de puntos con 21,0 y el quinto en promedio de rebotes con 10,6.

Washington falleció en 1993 a la edad de 28 años. Murió de un derrame cerebral después de jugar un partido de baloncesto de la liga de verano.

Read in English here.


About the Contributor
Gavin Nelson
Gavin Nelson, Sports Editor