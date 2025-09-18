¡Pelea de gatos! Los Wildcats empatan contra los Cougars

El club de fútbol masculino de la Universidad Estatal de Weber se mantuvo invicto, pero no pudo conseguir la victoria cuando recibió a la Universidad Brigham Young en un abarrotado Complejo Deportivo Comunitario Spence-Eccles, empatando 1-1 el 12 de septiembre.

Los Cougars comenzaron el partido con largas secuencias de posesión, pero no pudieron aprovechar sus primeras oportunidades y, como resultado, se enfrentaron a los contraataques de los Wildcats. Weber pasó directamente de la defensa al ataque cada vez que recuperaba el balón, lo que le permitió crear sus propias oportunidades en la primera parte.

El empate se rompió justo antes del descanso, cuando el centrocampista de los Wildcats, Tomás Paraizo, lanzó un tiro libre a casi 30 metros de la portería y superó al portero de BYU, Joe Barlow, con un potente disparo con la derecha que se coló en la portería para poner el 1-0 en el marcador.

“Le dije a mi compañero de equipo, James Patten: “Voy a pasar el balón al segundo palo”, dijo Paraizo. “Luego, en el centro, pensé: “¿Sabes qué? Voy a disparar al portero y ver qué pasa”.

BYU logró el empate a mediados de la segunda parte gracias a Brayden Gonder. En una jugada ensayada en los entrenamientos, Alex Fankhauser y Gonder se colocaron para lanzar un tiro libre a 20 metros de la portería y muy a la derecha. Fankhauser se preparó para disparar con la derecha, pero finalmente dejó que Gonder lo hiciera con la izquierda. El balón entró raso y rebotó entre una multitud de jugadores en el área antes de acabar en la red, poniendo el 1-1 en el marcador, que ya no se movería.

El entrenador de la WSU, Renan Mougenot, que jugó en el club a mediados de la década de 2010, aplaudió los esfuerzos del equipo y a los aficionados de Weber State que acudieron para ayudar a “sincronizar” al equipo.

“Sinceramente, nuestra defensa estuvo increíble, nuestro mediocampo estuvo increíble”, dijo Mougenot. “Nuestros delanteros, aunque les faltó un poco de creatividad, jugaron como un equipo. Jugamos bien y seguiremos así”.

Dado que ninguno de los dos equipos marcó en jugadas abiertas y ambos goles fueron de falta, muchas de las batallas del partido se libraron lejos de los focos. A pesar de mantenerse invicto, Mougenot reconoció que la WSU puede mejorar en los detalles que marcan la diferencia.

“Jugamos unos por otros”, dijo Mougenot. “Se trata sólo de comunicarse, creer en el juego y quizá hacer algunas carreras por detrás. Tenemos que mantener la posesión del balón, pasarlo y atacar cuando tengamos espacio”.

Este resultado situó el balance global de los Wildcats en 2-0-1 antes de su visita a la Universidad Estatal de Boise el 20 de septiembre.

