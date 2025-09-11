El fútbol masculino de los Wildcats gana dos partidos dentro del estado

El club de fútbol masculino de la Universidad de Weber State empezó la temporada del 2025 con dos victorias consecutivas fuera de casa durante el fin de semana, venciendo a la Universidad de Utah Tech menos de 24 horas después de derrotar a la Universidad de Utah el 5 de septiembre.

Weber State vs. Universidad de Utah

Al ponerse el sol en Crimson Field en Salt Lake City, los Wildcats y los Utes pelearon por la posesión del balón. Se desperdiciaron varias oportunidades tempranas y ambos porteros realizaron salvadas rápidas.

Weber quedó atrás a mitad de la primera parte del juego durante una jugada en el área tras un saque de esquina. El balón rebotó en el defensa de Utah Peyton Cole, quien, con un remate instintivo, lo envió al fondo de la portería por la esquina inferior izquierda desde el lado izquierdo del área.

El entrenador de los Wildcats, Mike Genta, quería más de su equipo, que perdía por un gol al descanso.

“Hablamos de ser más físicos y levantarnos y salir para abrir el campo”, dijo Genta. «Para ganar profundidad y amplitud, tenemos que empujar su línea más arriba y más hacia fuera en la segunda parte”.

Las instrucciones no fueron en vano, y los Wildcats remontaron con dos goles en la segunda parte para consolidar la victoria, a pesar de que el delantero Taggart Ralphs tuvo que abandonar el campo por una lesión en el tobillo.

El empate de Weber llegó cuando el delantero Connor Williams conectó un pase largo del centrocampista Tomás Paraizo hacia la banda derecha. Williams controló el balón y lo pasó por encima de su defensor antes de batir al portero con un remate de cabeza.

“Tomas y yo”, explicó Williams. “Me lo dijo antes incluso de que ocurriera esa jugada: “Quédate ahí y te dejaré jugar “”.

El defensa de los Wildcats James Patten se acercó al área de los Utes para marcar el gol de la victoria para Weber. Patten estaba allí para rematar el balón a bocajarro y poner el 2-1 en el marcador, confirmando así un comienzo de temporada perfecto para los Wildcats.

Weber State vs. Utah Tech

La mañana del 6 de septiembre, los Wildcats fueron a Fields Park en St. George a jugar contra la Universidad de Utah Tech, con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva y mantener su perfecto inicio a pesar de que Utah Tech marcó primero.

Tras encajar un gol tempranero una vez más, esta vez por un penalti tras una mano de Weber, los Wildcats le dieron la vuelta al marcador antes del descanso gracias a los goles del delantero Cole Bailey y del centrocampista Carlos García Jr.

Bailey empató el partido 1-1, controlando el balón tras un lanzamiento largo del defensa de Weber State Rubén Álvarez y empujándolo al fondo de la red.

García, nombrado mejor jugador del partido por Ogden Made por su actuación contra los Trailblazers, selló la victoria de Weber al enviar el balón al ángulo superior derecho de la portería con una volea desde fuera del área para poner el 2-1.

A pesar de varias ocasiones de gol, ninguno de los dos equipos consiguió marcar en la segunda parte, y los Wildcats se llevaron la victoria. El entrenador Duane Ralphs aplaudió la capacidad del equipo para jugar en condiciones adversas y destacó el logro del fin de semana.

Sin embargo, un comienzo victorioso de la temporada es solo eso: un comienzo. Genta y el resto del cuerpo técnico de Weber saben que aún queda un largo camino por recorrer en la temporada.

“Aunque conseguir las dos victorias es una sensación muy agradable, aún queda mucho trabajo por hacer”, dijo Genta. “Todos los equipos irán mejorando progresivamente, incluidos nosotros mismos”.

Los Wildcats van a volver a jugar en Weber State el 12 de septiembre cuando reciban a los Cougars de la Universidad Brigham Young en Ogden.

Read in English here.