El equipo de eSports de Weber: Los jugadores tienen tácticas

David Roman Aros and Brayson Brown
September 11, 2025
Weber State Athletics
El club de eSports de la Universidad de Weber State juega "Valorant" en los sistemas de computadora

Los deportes electrónicos están ganando popularidad en todo el mundo y se ha mencionado que podrían llegar a formar parte de los Juegos Olímpicos.

Los deportes electrónicos son videojuegos que se juegan de forma competitiva. Los deportes electrónicos en los escenarios más importantes reportan importantes ganancias económicas si se gana a todos los competidores.

“Normalmente se trata de títulos que tienen un alto nivel de dificultad como barrera de entrada. Básicamente, juegos que no se pueden empezar a jugar sin más, sino que requieren un aprendizaje más profundo para poder jugar a un nivel competitivo”, afirma Tyler Oelling, coordinador de deportes electrónicos de la Universidad Estatal de Weber.

Según Oelling, comenzó como un club dirigido por estudiantes. Los estudiantes querían apoyo adicional, por lo que contrataron a una persona para dirigir el programa. Por suerte, esa persona fue Tyler. Fue contratado hace unos cuatro años y ha establecido un presupuesto para becas. También se encarga de reclutar jugadores para que se unan al equipo.

Los juegos en los que compiten y por los que reciben becas son League of Legends, Rocket League y Valorant. Pero también juegan a otros juegos, como ¨Super Smash Bros¨, ¨Marvel Rivals¨, ¨Rainbow Six Siege¨, ¨Counter Strike 2¨ y ¨Overwatch 2¨. Todos estos juegos son aquellos en los que compites contra otras personas de todo el mundo para demostrar quién es el mejor de los mejores.

El equipo incluso cuenta con tres jugadores que han competido en el escenario profesional de los campeonatos de League of Legends, el evento de deportes electrónicos más visto del mundo.

“Mi argumento para aquellos interesados en participar sería: Weber E-sports es la mejor escuela de Utah para el desarrollo de los deportes electrónicos. Ya sea como jugador o como profesional”, dijo Oelling.

Oelling también afirmó que el entrenamiento es gratuito, por lo que puedes aprender lo que quieras del juego directamente de los profesionales. Las competiciones se basan en el nivel de habilidad, por lo que no te sentirás fuera de tu zona de confort.

“Como mínimo, siempre hay algo que hacer, aunque solo sea pasar el rato en nuestro Discord y jugar de forma informal con nuestra comunidad de 1167 personas”, dijo Oelling.
Hay algo para todos los que disfrutan de los videojuegos dentro de la comunidad gamer. Desde jugar de forma competitiva hasta jugar de manera casual, Weber E-sports es un lugar acogedor.

“Mi objetivo con Weber E-sports es seguir aumentando nuestros recursos para facilitar una mejor experiencia de aprendizaje a todos los estudiantes. Hemos acogido a jugadores en el campus y los hemos entrenado hasta alcanzar un nivel casi profesional”, dijo Oelling. “Mi objetivo final es convertir Weber E-sports en el mejor programa de deportes electrónicos del país”.

Si estás interesado en unirte al equipo de deportes electrónicos, solo tienes que unirte a Discord y enviar un mensaje al canal indicando el juego que te gustaría probar.

Read in English here.

