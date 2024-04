Entrevista a Luz Escamilla: Líder minoritaria del Senado de Utah

Valentina Rodriguez y Tanner Scott

Este artículo, originalmente escrito en diciembre de 2023, se ha editado por longitud.

Luz Escamilla transmite una perspectiva profunda sobre la igualdad de derechos como la líder minoritaria más joven del senado. Ella subraya de manera sofisticada la principal barrera que impide a las mujeres la oportunidad de ascender en la fuerza laboral de liderazgo en el estado de Utah.

Ella obtuvo su licenciatura en marketing empresarial, y una maestría en ciencias políticas en la universidad de Utah. Ha dedicado su tiempo a desafiar las barreras que faltan para defender el apoyo a las minorías, las mujeres y la educación.

Escamilla, destaca sus incansables intentos de mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ella tiene la esperanza de elevar a las mujeres en su trayectoria profesional técnica y revertir el puesto alarmante que fue otorgado a este estado.

P: ¿Nos gustaría saber un poco sobre su identidad cultural?



R: Mi diversidad cultural tiene que ver de dónde soy, y un poco de mi familia. Soy latina, y mexicana de nacimiento. Nací y crecí en México la mayor parte de mi niñez. Soy una inmigrante que vino a seguir su sueño americano, como miles de personas en este país. Soy mujer, soy madre, hermana, hija, y mujer de color. Poder apoyar a las mujeres es una de las prioridades más importantes de mi política pública social.

P: ¿Por qué se involucró en la política? ¿O, en otras palabras, dónde procede su vocación política?



R: Bueno, yo pienso que el trabajo en la política para mí ha sido más bien un trabajo para encontrar justicia y equidad para las personas. El llegar a un país como adulto, ya tenía 18 años, y darse cuenta de que en el país del sueño americano había una disparidad tan grande en cuanto a acceso a salud, educación — y que el código postal donde naciste, donde vives, determina básicamente los resultados que vas a tener en tu vida — fue algo que para mí tomó tiempo poder entender y poder aceptarlo. Entonces, en vez de quejarme, decidí hacer algo al respecto.

En realidad, la vocación para mí empezó en México. Crecí con mi abuela materna, y durante su tiempo, fue una heroína de romper barreras como una mujer electa. Viendo como ella se dedicaba a hacer cambio en su comunidad me inspiró. … Mi corazón está en el public policy. Mi vocación ya era parte de mi genética, y es un honor y bendición poder servir desde esta posición.

P: ¿Un estudio de WalletHub ubica a Utah en el último lugar a nivel nacional en cuanto a empoderamiento político de las mujeres y presencia en puestos ejecutivos de empresas; en última instancia, encontraron que las mujeres son el género “desfavorecido”. ¿Por qué cree que las mujeres en Utah no ocupan puestos de liderazgo?



R: Después de tener 15 años en el senado, la primera latina electa, la más joven electa, y la primera inmigrante en la legislatura, uno se da cuenta del universo en el que estamos envueltos. Reconozco que nos falta hacer un montón para cerrar ese hueco, pero hay que empezar con un punto importante: ¿cuáles son las limitaciones para que una mujer se integre en todo lo que puede hacer? Si estamos graduando mujeres en altos grados académicos, ¿por qué no se involucran en el workforce? …

Childcare es un problema grave en el estado de Utah. Horrible. Si tú no tienes acceso a una guardería, y eres madre, esto es un problema. Si tú me preguntas a mí, esta es la primera razón de por qué las mujeres no han podido penetrar al nivel de alto rango ejecutivo, tanto en el mundo de los negocios, como en la política. … Alguien se tiene que asegurar que los niños estén bien durante el día, y puestos ejecutivos no hay turnos de noche. Estas decisiones, en promedio, las mujeres son las que se ponen abajo quedándose atrás. Es difícil que una mujer pueda usar todo lo que tiene, todo lo que estudia, para poder salir adelante, esto es terrible pero una realidad fatal entre una familia. Hay que romper las barreras culturales.

Los estudios que hemos hecho significan que la mujer sí quiere trabajar, desea salir adelante, y de hecho a veces se gradúan con más altos rangos académicos que los hombres.

[WalletHub recientemente publicó otro estudio similar con calificación mejor para Utah]

P: Al nivel político, queremos saber qué medidas ha promovido o puesto en práctica defendiendo cuestiones de igualdad de género (como la eliminación de la violencia de género, la licencia parental y el cuidado de los hijos, las pensiones, las leyes de igualdad de género y la reforma electoral).



R: Por varios años estuve tratando de hacer un estudio comprensivo en el área de género en cuánto a sueldos y salarios a nivel del gobierno, y fui rechazada 100%. Pero sigo haciendo propuestas en esa área; hemos realizado muchos estudios sobre tratamientos para la infidelidad, problemas de salud reproductiva, y acceso a medicamentos para mujeres encarceladas. … Estos son problemas relacionados al género, pero en realidad, ¿Todo se centra en quién está sentado en la mesa? … Por ejemplo, las propuestas de poder amamantar a tus hijos. Tener 14 hombres tomando estas decisiones, es estúpido e irrespetuoso. … Quién está tomando las decisiones para la representación del género, la representación cultural de inclusividad, y económico? Si vienes con Zero entendimiento de esto, no hay representación. Lo bueno, es que generaciones como la de ustedes, nos van a abrir nuevas oportunidades. Esto me da esperanza.

P: ¿Qué mensaje le daría a la nueva generación de mujeres que se preparan para ser las futuras líderes de Estados Unidos, con respecto a su papel para acabar con las barreras de la igualdad de género?



R: El mensaje es muy claro. Sobre todo, para las mujeres de color y a las latinas, no pidan permiso para nada, sigan para delante. Hazlo unapologetically, sin pedir disculpas o permiso. … A veces somos nuestras peores enemigas. Todas estamos preparadas, cada experiencia es tuya. Nadie te lo regala, nadie te lo puede quitar porque tú te lo ganaste. No pidas perdón ni te disculpas porque si tú lo sientes en tu corazón, que este es tu llamado, hazlo. No te voy a garantizar que es fácil, no lo será. Tienes que trabajar el doble duro. Entre más abramos puertas para otras personas, más podremos llegar a un equilibrio.

Valentina Rodriguez is a DLI Spanish Bridge student from Layton High School who is studying

the power of “Breaking down walls and Building Identities.”

This year’s bridge program focuses on the importance of activism, social change and building identities with social conscience. As a woman in business and STEM, Valentina took this opportunity to spark a call-to-action regarding the lack of female representation in business executive positions and/or political empowerment in Utah.

Working alongside Escamilla empowered Valentina to set ambitions “unapologetically” high and to navigate life experiences with a persistent attitude and secure personality. Valentina also learned to not question her ability to impact a community to the highest level, “because that is the calling of a leader.”

Español:

Valentina Rodriguez es un estudiante del programa de inmersión de idioma dual (DLI) de la escuela secundaria Layton que estudia el poder de “romper las murallas y edificar identidades”.

El programa de este año se enfocó en la importancia del activismo, cambios sociales y la construcción de identidades con una conciencia social. Como una mujer en el comercio y STEM, Valentina aprovechó la oportunidad de hacer un llamamiento a la acción con respecto a la falta de representación femenina en las posiciones ejecutivas de los negocios y al empoderamiento político en Utah.

El trabajar junto a Escamilla empoderó a Valentina a tener ambiciones grandes sin pedir perdón y navegar a las experiencias de la vida con un actitud persistente y una personalidad segura. Valentina también aprendió que no debe dudar de su habilidad de influir a la comunidad a la nivel más alto, “porque eso es el llamamiento de un líder”.