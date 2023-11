Fracasos y estallidos del desfile del día de acción de gracias de Macy’s

Temprano en la mañana del cuarto jueves de noviembre, miles de personas marcharán por las calles de la ciudad de Nueva York en el segundo desfile más largo del Día de Acción de Gracias. Algunas personas irán a pie, otras en carrozas y otras tendrán la tarea de transportar globos que alcanzan hasta seis pisos de altura.

El Día de Acción de Gracias es una festividad que se celebra anualmente desde hace cientos de años. Sin embargo, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es una tradición que se remonta a poco menos de cien años, y el primer desfile se celebró en 1924.

Aunque el desfile se lleva realizando durante mucho menos tiempo que el propio Día de Acción de Gracias, rápidamente se ha convertido en una de las tradiciones más queridas del país. Con casi 30 millones de personas viéndolo cada año. Es seguro decir que el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es ahora un elemento básico de una tradición en innumerables hogares.

Sin embargo, con tanta gente a lo largo de tantos años, es probable que surjan algunos contratiempos. Los enormes globos llenos de helio han planteado más problemas de los que les corresponde a lo largo de los años.

En vista de que el Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina, Philip’s Law Group compiló una lista de accidentes en desfiles a lo largo de los años. Éstos son algunos de los fracasos más memorables.

Innumerables globos han sido víctimas de las altas farolas de la ciudad, uno de los más inolvidables es el dinosaurio Barney. Sin embargo, en 1997, el globo “The Cat in The Hat” se rompió en un poste de luz como resultado de los fuertes vientos. Los restos del globo cayeron sobre una transeúnte, dejándola con una fractura de cráneo y un coma de un mes.

Fue este incidente el que provocó que se implementaran reglas de tamaño para futuros globos de desfile.

En 1993, el globo de Sonic the Hedgehog se estrelló contra una farola en Columbus Circle y luego contra un oficial fuera de servicio. La terrible experiencia dejó a algunos con heridas leves. No hace falta decir que Sonic no regresó al Macy’s Day Parade hasta 2011.

En 2008, un globo inspirado en el arte de Keith Haring golpeó la cabina de transmisión de NBC, lo que provocó que las emisoras se quedaran sin aire hasta que retiraran el globo.

El incidente del globo Superman de 1986 evitó las habituales víctimas de las farolas. El globo se atascó en un árbol, lo que provocó que el brazo de Superman se rompiera por completo.

Popeye el marinero dejó temblando a muchos espectadores en 1957. El sombrero del globo presentaba una hendidura, que pronto se volvió problemática cuando empezó a llover. La parte superior del sombrero se llenó de agua, lo que provocó que se desviara de su rumbo sobre una multitud de personas que arrojaban agua de lluvia helada encima de ellos.

Aunque ya hay demasiados desfiles fallidos como para contarlos, tienden a ser de naturaleza repetitiva; Los enumerados anteriormente son los más singulares. Con el Macy ‘s Day Parade a menos de una semana, solo podemos esperar que este año no traiga una nueva incorporación a los fracasos y estallidos que el desfile ha visto a lo largo de los años.