Reporte Policial

Ivanna Olachea Gonzalez and Henry Craig
October 23, 2025
MGN
Red and blue police lights flashing on top of a police patrol car.// Luces Rojas y azules de policia brillando en el techo de la patrulla policial.

Busqueda K9

El 7 de octubre oficiales patrullando el estacionamiento del Dee Events Center encontraron a dos individuos estacionados. Ellos estaban en vehículos separados y un individuo estaba sentado en el asiento trasero del carro. Los individuos actuaron de manera extraña entonces los oficiales llamaron a una unidad K9 para ser olfateados. Si el perro olfatea algo le da a los oficiales una probable causa para investigar los vehículos. El perro estaba alerta por un olor en uno de los vehículos, pero después de que una búsqueda se llevó a cabo nada ilegal fue encontrado.

Aumento de Patrullas en la University Village

El 7 de octubre oficiales patrullando University Village encontraron a un individuo en el estacionamiento de una iglesia LDS. Los oficiales hicieron contacto con el individuo para preguntar por su ID y después de una verificación de antecedentes el individuo fue libre de irse. Esto ocurrió después de un incremento en robos de bicicletas en el área alrededor de University Village, resultando en un aumento de patrullas.

Señalamiento de Paso Peatonal

El 8 de octubre un señalamiento de paso peatonal fue encontrado dañado y tirado en la carretera cerca del estacionamiento A6. Los oficiales movieron el señalamiento fuera del camino y lo volvieron a colocar en su lugar. El caso fue luego cerrado.

Agujas Hipodermicas

El 11 de octubre oficiales encontraron una bicicleta encadenada en un árbol cerca de The Ice Sheet. Han habido numerosos problemas con campamentos de personas sin hogar en el área entonces los oficiales investigaron más a fondo. Ellos encontraron evidencia de personas sin hogar moverse de nuevo en el área, incluyendo agujas hipodérmicas, las cuales fueron confiscadas.

Accidente de Futbol

El 12 de octubre oficiales recibieron una queja por teléfono acerca de una madre que había sido golpeada por un balón durante un partido. El incidente concluyó porque no había sido intencionado entonces no se cometió ningún acto delictivo. El individuo que presentó la queja fue remitido con las autoridades competentes para que manejaran la situación.

Read in English here.

