Related Image

Despertando la imaginación: El centro de escritura de Weber en Wasatch

Luna Malagon Solorzano and Skylar Wolfe
October 23, 2025
Anna Kuglar
Writing utensils and resources provided at the table spaces inside of the Writing Center.- Utensilios de escritura y otros medios proveídos en las mesas dentro del centro de escritura.

En una era llena de información instantánea, contenido breve y comunicación rápida, el Wasatch Writers Center de la Universidad de Weber State crea una comunidad de ritmo pausado que demuestra la relevancia de la literatura en la actualidad.

Abraham Smith, profesor asociado de inglés y codirector de escritura creativa en Weber, dijo “Creamos comunidad dentro y fuera del campus a través de nuestros diversos programas. Eso es algo importante en esta era digital, cuando nos sentimos conectados pero, al mismo tiempo, desconectados. Es una oportunidad para que las personas se reúnan, se sientan un poco incómodas o nerviosas, pero se unan a través de las historias, los ritmos y las imágenes”.

Smith reiteró que el objetivo de la comunidad del Wasatch Writers Center es ayudar a los estudiantes a involucrarse y sentirse conectados.

“Si te sientes solo, desconectado o aislado en este mundo impulsado por lo digital, entiende que la comunidad existe porque cada uno de nosotros participa en ella y ayuda a que suceda,” dijo Smith.

A través de numerosos programas y eventos, el Writers Center ayuda a crear lazos dentro de la comunidad de Weber.

Smith dijo “Nuestros estudiantes, nuestros posgraduados y nuestro profesorado van a las escuelas y comparten las buenas noticias de la vida creativa con los estudiantes locales de la zona”.

La tecnología y la literatura no deben verse como elementos opuestos. Pueden ser herramientas muy poderosas cuando se usan juntas. Smith dijo, “No existe realmente una gran brecha entre el mundo digital… y una lectura pausada”.

Kyra Hudson, instructora sénior de inglés en Weber, añadió, “Hay tanta creatividad allá afuera hoy en día. Sabes, la microficción, los clubes de lectura en línea… puedes encontrar todos esos recursos en internet: poesía, chapbooks, todo eso. Así que ambos van de la mano”.

La literatura puede utilizar la tecnología para llegar a nuevas audiencias, pero también puede inspirar creaciones en línea.

“Las personas que hacen las cosas que amas dentro del mundo digital no las crean de la nada. Han sido conmovidas por algo que leyeron, por algo que escucharon. Se han sentido inspiradas y luego te inspiran a ti,” dijo Smith.

La literatura tiene una gran influencia en todas las culturas y puede tender puentes entre las diferencias gracias a las historias compartidas y la empatía que genera.

“Participamos en aquello hacia lo que la comunidad nos impulsa: encontrar un terreno común, algo que todos anhelamos más en nuestro mundo,” dijo Smith.

Hudson dijo “Creo que, de forma arquetípica, compartimos muchas similitudes culturales. Los cuentos de hadas, las leyendas y muchos de los mitos que contamos son muy parecidos, aunque varían según la cultura. Es una gran forma de conectar”.

Leer y escuchar literatura puede inspirar la imaginación en cualquiera, según Smith.

“Salir a uno de nuestros eventos o pasar por el micrófono abierto, cuando ves y escuchas a las personas usar su imaginación ante tus ojos y oídos te cambia,” dijo Smith.

Read in English here.

About the Contributors
Skylar Wolfe
Skylar Wolfe, Culture Reporter
Anna Kuglar
Anna Kuglar, Photography Co-Editor