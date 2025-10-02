El fútbol femenino de Weber anotó 2–0 para empezar la jugada Big Sky

El equipo femenino de fútbol de la Universidad de Weber State comenzó la campaña de conferencia Big Sky con una victoria de casa 2-1 contra la Universidad de Eastern Washington el 25 de septiembre y una victoria en casa 3-1 sobre la Universidad de Idaho el 28 de septiembre.

Weber State vs. Eastern Washington

Con la “W” brillando en las montañas sobre el campo Wildcat, Weber triunfo sobre los Eagles con un partido de dos goles de la defensa/delantera junior Lily Blum y tres salvadas de la portera freshman Lauren Butorac. La portera senior EWU hizo seis salvadas para mantener a su equipo en la lucha, a pesar de la pérdida.

Weber empezó con un buen camino en la primera mitad cuando Blum se elevó por encima de todos en el área para rematar un centro profundo de la defensa novata Cadence Packer desde el lado izquierdo del campo y colocó el balón en la esquina inferior derecha con un cabezazo de volea.

Después, las Wildcats “mostraron momentos de buen fútbol” pero “parecían lentas durante parte del partido,” dijo el entrenador de Weber State, Kyle Christensen.

A pesar de esto, Blum volvió a marcar de nuevo en la segunda mitad del partido y anotó el que resultó ser el gol decisivo para Weber. La veterana delantera Slayer Schlosser giró y se dirigió por la esquina derecha antes de enviar un centro al poste trasero para Blum, quien una vez más saltó por los aires para rematar de media volea.

Blum explicó que fue lo que hizo posible su actuación después del silbido final y le dio ideas sobre cómo el equipo puede seguir creciendo.

“Tuvimos muchas oportunidades de llevar el balón por los lados y a lo largo de la línea,” dijo Blum. “Creo que una de las cosas más importantes es la precisión: asegurarnos de que lo hagamos demasiado difícil para el otro equipo para mantener la bola, pasarla y básicamente hacer cualquier cosa.”

Con poco menos de 15 minutos para jugar, la mediocampista freshman Noelle Raczykowski le dio a EWU una pizca de esperanza al empujar el balón a la red desde corta distancia. Al final, no fue suficiente para superar a Weber State.

Christensen criticó los “bajones de energía” de las Wildcats durante todo el partido pero reconoció los aspectos positivos de la victoria.

“Solo nos faltó un poco de precisión,” dijo Christensen. “Hablamos sobre anotar pronto y marcar varios goles. En general, creo que anotamos pronto, pero después era como una situación en la que se levantó el pie del acelerador, y no obtuvimos el siguiente tan pronto como me hubiera gustado, Incluso cuando era 2–0, debimos cazar mejor por el tercer gol. Pero, estas son cosas de las que aprendemos y tenemos que mejorar para obtener resultados en el futuro.”

Weber State vs. Idaho

Weber ganó su segundo juego de conferencia en el campo Wildcat como la mediocampista Brynlee Meyerhoffer y Tenzi Knowles se unieron a Schlosser en el marcador para derrotar a Idaho.

Meyerhoffer abrió la puntuación para Weber en el minuto 15 tras un saque de esquina, recibiendo el pase de la defensa Isabella Sackett con un toque evasivo antes de colocar el balón en la esquina inferior derecha.

Al comienzo de la segunda mitad, Knowles duplicó la ventaja de Weber con un remate en el rebote. El disparo de Schlosser desde fuera del área fue salvado en el centro de la portería, pero la portera Vandal, Paula Flores, no pudo detener el balón de caer a Knowles, quien marcó desde corta distancia.

Schlosser lo hizo 3-0 para las Wildcats en menos de 10 minutos después. La delantera Wildcat Grace Kirby se acercó al equilibrio del extremo izquierdo antes de pasar el balón a Schlosser alrededor de 20 yardas desde la portería. Después de abrir su cuerpo hacia la portería con el primer toque, Schlosser lanzó el balón a la esquina superior izquierda de la portería.

Idaho recuperó uno en el minuto 67 a través de la centrocampista Sara Rodgers, cuyo gol fue asistido por la delantera Bella Gissendenner. Esto llevó el marcador a 3-1, donde permaneceria para una victoria para Weber State.

Las Wildcats estarán de nuevo en acción el 2 de octubre cuando reciban a la Universidad de Portland State.

