El club de honores de fútbol rinden homenaje a ex-alumnos

El club de fútbol de la Universidad de Weber State organizó una noche de antiguos alumnos cuando venció a la Universidad de Utah 4-1 en Ogden el 24 de septiembre.

Weber reconoció formalmente a ex-entrenadores y ex-jugadores por sus contribuciones en el éxito del programa mientras se unieron en colaboración con “Gear Up for Good” para donar equipamiento deportivo a nivel internacional y ofrecer a los aficionados comida y bebidas gratis. La fiesta comenzó con un partido entre antiguos alumnos, en el que participaron ex jugadores de los Wildcats y terminó con la victoria de Weber en el Complejo Comunitario de Deporte Spence Eccles.

Al medio tiempo contra los Aggies, el entrenador de los Wildcats Mike Gineta se dirigió a la “Impresionante afluencia de los aficionados”, con un discurso en el que rindió homenaje a quienes contribuyeron a convertir el club en lo que es hoy.

Genta entregó camisetas enmarcadas a Craig Sanders, Tim Crompton, Zach Burton y Will Rader para conmemorar los seis campeonatos nacionales que el club ha ganado desde su creación en la temporada 1982-83.

“Hay que admirar los orígenes para poder seguir avanzando”, afirmó Genta. “Eso es lo que siempre ha hecho Weber. Por eso otros equipos tienen uno o dos años brillantes, pero los equipos que se mantienen constantemente en la cima son los que recuperan las leyendas”.

Sanders participó en cuatro torneos consecutivos como entrenador de los Wildcats, ganando el trofeo contra la Universidad de Baylor en 1992 y 1993. Weber cayó ante la Universidad Brigham Young en la final de 1994 tras una tanda de penales, pero en la revancha de 1995 Sanders volvió a levantar el trofeo.

Durante esa racha, Crompton se puso el brazalete de capitán y fue el MVP del torneo nacional en 1992. Diez años más tarde, Crompton entrenó al equipo campeón de Weber en 2002, venciendo a BYU en la final y ganando el título de entrenador nacional del año.

Bajo la tutela de Crompton, Burton formó parte del equipo de 2002 durante su carrera como jugador, que se extendió desde 1998 hasta 2005. En 2008, se unió al cuerpo técnico y logró el título de campeón nacional en 2009 y 2011 con victorias contra la Universidad de Florida y la Universidad de Missouri, respectivamente.

Rader, que jugó con la camiseta morada entre 2000 y 2005, ganó el título como jugador en 2002 antes de tomar las riendas como entrenador en 2006. En 10 años en el banquillo de Weber, sumó siete campeonatos regionales y dos campeonatos nacionales más, acumulando un récord global de 192 victorias, 21 derrotas y 15 empates.

Como estudiante de primer año, Rader se aventuró al norte de Utah desde Maui, Hawái, y experimentó de primera mano la dinámica familiar por la que se esfuerza el club.

“El equipo realmente me acogió y me ayudó”, dijo Rader. “El cuerpo técnico me trató como a un hijo y se convirtieron en los mentores de mi vida, ayudándome a dar forma a mi carrera. Ahora sigo dedicándome al fútbol para ganarme la vida”.

Crompton es ahora director deportivo en Weber y se enorgullece de ver los frutos de su trabajo florecer tantos años después.

“Me dio un propósito poder devolver lo que me habían dado”, dijo Crompton. “Creamos mucho orgullo en la propia institución y, sin duda, siento que eso se ha quedado conmigo”.

No fueron los únicos antiguos alumnos que se recordaron esa noche, ya que muchos otros se congregaron en el parque para recordar los buenos tiempos. Keith Jenson, Rick Miller, Shea Miller, Josh Stuart y Ryan Jensen, todos ellos agradecidos por las experiencias que vivieron durante su etapa en el club, estuvieron presentes. Sus testimonios ilustran por qué el club es más que un simple equipo.

“Empezó con nosotros”, dijo Jenson. “Nací y crecí en Ogden, me gustaba el programa de aquí y quería hacerlo crecer y desarrollarse. Eso es lo que me mantuvo aquí”.

Rick Miller compartió los sentimientos de Jenson a pesar de ser originario de Texas.

“Trabajamos más que nadie”, dijo Rick Miller. “Los viajes por carretera con todos los chicos, lo pasamos muy bien y nos llevamos muy bien. El simple hecho de pasar tiempo con todos estos chicos día tras día fue increíble”.

Shea Miller estaba emocionado por asistir a la primera noche de antiguos alumnos del club desde que puso fin a su carrera como jugador.

“Es divertido ver cómo continúa el reinado Morado”, dijo Shea Miller. “No se trata solo de trabajar duro, sino de lidiar con la adversidad. Además, se trata de nuevas habilidades, un nuevo nivel de juego e intentar evolucionar y adaptarse continuamente. Son cosas que utilizo todos los días en mi carrera”.

El tiempo que Stuart pasó como Wildcat también ha influido en su vida adulta fuera del campo.

“Estoy en un momento en el que soy padre y hace muchos años que colgué los botines como jugador”, dijo Stuart. “Muchas de las lecciones que aprendí como jugador intentó transmitirlas a mi hija, que está a mi lado”.

Jensen agradeció la oportunidad de ver a viejos amigos y comprobar cómo ha crecido el club hasta hoy.

“Por desgracia, crecí jugando fútbol y no había muchas oportunidades, así que aproveché lo mejor que pude”, dijo Jensen. “El entrenador, Craig Sanders, fue de gran ayuda cuando llegué como novato, al igual que algunos de los jugadores más veteranos. Ojalá hubiéramos tenido más oportunidades como las que tienen los jugadores ahora. Sería estupendo crecer y volver a jugar, lo echo de menos”.

Todos acudieron para rendir homenaje a una organización que, incluso 43 años después, sigue ayudando a los estudiantes a perseguir sus sueños en el campo y en las aulas.

Read in English here.