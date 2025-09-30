The Student News Site of Weber State University

Los Wildcats cometen errores en el inicio de la conferencia de Big Sky

Victoria Hernandez and Gavin Nelson
September 30, 2025
Weber State Athletics/Paul Grua
Weber State University running back Davion Godley (#25), makes a run with the ball down the field as University of California, Davis players run after him.– Corredor de Weber State Davion Godley (#25), hace un recorrido con el balón meintras los jugadores de la Universidad de California Davis lo persiguen.

El equipo de Football de la Universidad de Weber State perdió a la Universidad de California, Davis, Aggies a 34-12, en el primer partido de la temporada de Big Sky Conference de ambos equipos.

Weber recibió el balón primero, pero fue un “three-and-out”. El intento de despeje del pateador Henry Way golpeó el lateral de su pie y salió fuera del área, culminando en solo 11 yardas. Sin embargo, la defensa de los Wildcats se recuperó y forzó un “three-and-out”. En el siguiente punt, el freshman wide receiver Robert Young, que sustituyó al punt returner lesionado Bird Butler, consiguió una recepción válida del balón en la yarda 3, en lugar de dejar que el balón entrara en el endzone para un touchback, lo que dejó a los WIldcats en una mala posición de campo.

Los Wildcats avanzaron hasta su propia yarda 46 antes de ser detenidos en la tercera y dos, lo que les obligó a realizar otro punt.

En la siguiente jugada de los Aggies, el running back Carter Vargas pierde el balón, que fue recuperado por el senior safety de Weber State, Angel King, devolviendo así la posesión a los Wildcats.

Después de que los equipos intercambiarán punts para terminar el cuarto, weber avanzó por el campo hasta la yarda 16 de UC Davis antes de ser detenido en la tercera oportunidad. El senior pateador Sloan Calder pateó entonces un gol de campo de 33 yardas para dar a los Wildcats una ventaja 3-0.

En la siguiente jugada, los Wildcats forzaron otros “three-and-out”, pero el freshman tackle Zion Finau fue penalizado por conducta antideportiva, lo que le dio a los Aggies un primer down. Aprovecharon la oportunidad, avanzaron por el campo y anotaron el touchdown del partido.

En la siguiente jugada de Weber, los wildcats lo intentaron en el cuarto down, pero el pase fue incompleto.

En la siguiente jugada, los Aggies se dieron cuenta del blitz de Weber State y cambiaron su formación, enviando tres receptores abiertos al lado izquierdo y uno al derecho. Nadie cubría a Aggie Vargas en la posición del receptor, por loe que el linebacker de Weber, Mayson Hitchens, abandonó su posición habitual para cubrirlo. Vargas superó a Hitchens en velocidad y el quarterback de UC Davis, Caden Pinnick, lo encontró completamente solo para un pase de touchdown de 57 yardas.

En la patada de salida posterior, el safety de Weber State, Trevian Tribble, devolvió el balón 46 yardas antes de ser golpeado fuera del campo por el pateador de UC Davis, lo que colocó a los Wildcats en una excelente posición de campo en la yarda 33 de los Aggies.

Los Wildcats avanzaron hasta la yarda 4 de los Aggies, pero la jugada se estancó después de que el quarterback Jackson Gilkey fuera derribado. Calder salió para patear un gol de campo de 27 yardas, pero falló.

Para terminar la primera parte, los Aggies avanzaron por el campo, culminando con un gol de campo de 45 yardas que dejó el marcador en 17-3 al descanso.

En el tercer cuarto, los equipos intercambiaron punts y luego porterías, con un marcador de 20-6 al entrar en el último cuarto.

En el cuarto, UC Davis anotó otro touchdown para poner el 27-6.

Después de que Weber fallara un intento de cuarta oportunidad en la zona roja, UC Davis volvió a anotar en la primera jugada de su avance.

Weber recuperó el balón y avanzaba por el campo hacia la yarda 42 de los Aggies cuando Gilkey corrió con el balón en tercera oportunidad y se deslizó para evitar el placaje; sin embargo, su taco se enganchó en el césped y su tobillo se torció hacia un lado. Un defensa de la UC Davis vio la lesión y llamó al equipo médico.

Afortunadamente, Gilkey pudo salir del campo con una ayuda mínima; aún se desconoce el diagnóstico.

Con el quarterback suplente Cash McCollum fuera por una lesión en la mano, el quarterback de tercera línea Dijon Jennings sustituyó a Gilkey. Jennings encontró entonces al receptor junior Marcus Chretien, que realizó una acrobática recepción para anotar el único touchdown de Weber de la noche.

Los Aggies dejaron correr el reloj, lo que les dio la victoria por 34-12.

Los Wildcats entran en su semana de descanso para recuperarse antes de volver a casa para jugar contra la Universidad Estatal de California, Sacramento, en el partido de bienvenida el 11 de octubre a las 6 p. m.

Read in English here.

