Ayudando a los jóvenes de Ogden: Programas escolares extracurriculares

Ser mentor de estudiantes más jóvenes a través de programas extracurriculares puede enseñar a los universitarios sobre liderazgo, resiliencia y cómo funciona el mundo, sin dejar de ayudar a los jóvenes de la comunidad.

“Puede que parezcamos solo un programa extracurricular, pero en realidad somos parte de ese lento progreso en el que estamos formando a los niños de comunidad de Ogden para que sean miembros productivos de la misma, para que la amen y se sientan parte de ella”, afirma Suzanne Miller, directora ejecutiva del Programa Youth Impact.

El programa extracurricular Youth Impact trabaja con jóvenes en situación de riesgo en Ogden para que progresen académica, social y personalmente. Según Miller, estos niños vienen de entornos familiares difíciles y no se les ha dado muchas oportunidades para triunfar. Por eso, programas como Youth Impact ofrecen una amplia gama de recursos, desde clases particulares hasta clases sobre cómo construir relaciones saludables.

“También aceptamos derivaciones del sistema de justicia juvenil, los distritos escolares, YCC, Lantern House… Trabajamos con todos ellos”, afirma Miller.

Según Miller, la colaboración con otros programas extracurriculares y organizaciones de la comunidad no solo ayuda a enriquecer el aprendizaje de los estudiantes, sino también ha permitido obtener financiación estatal adicional para mantener las puertas abiertas de Youth Impact este año. Esta libertad financiera ha permitido que estos programas sigan centrándose en el progreso.

Cuando el director ejecutivo de la Utah Afterschool Network, Ben Trentelman, era joven, asistía a los programas de Ogden.

Un miembro del personal le dijo: “Te agradezco mucho que estes aqui y me encantaría que volvieras, porque creo que eres alguien que podría ser un modelo positivo para los demás niños”.

Esas palabras inspiraron al joven Trentelman a ayudar a las futuras generaciones de jóvenes de los programas extraescolares.

“Lo más importante que he visto cambia en ellos es su sentido de pertenencia”, dijo Aliya Newman, asistente administrativa de operaciones del Boys & Girls Clubs of Weber-Davis.

Newman habló de la necesidad que tienen algunas familia de Utah, destacando como los Boys & Girls Club de Weber-Davis experimentan un aumento de estas familias al comienzo de cada año escolar. Para algunos, pertenecer a una comunidad significa asumir la responsabilidad de las personas que la integran, que es lo que intentan hacer los programas extracurriculares como este.

“Lo más importante que pueden hacer los estudiantes universitarios es acercarse a los niños, ofrecerse como voluntarios y ayudarles a ver el potencial que tiene en sí mismos”, dijo Newman.

Ya sea a través de la tutoría, la ayuda académica o la enseñanza de habilidades profesionales, los estudiantes universitarios pueden ejercer una influencia duradera en las vidas de los jóvenes que asisten a programas extracurriculares e inspirarlos a seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas.

