Como Weber State celebra el mes de Herencia Hispana

Ogden, Utah, es el hogar de muchas culturas y orígenes diversos que juntos conforman la comunidad en la que se encuentra la Universidad Estatal de Weber. Una de las culturas más diversas de esta comunidad es la población hispana o latina.

Según el censo de Estados Unidos realizado en el año 2020, Ogden tiene una población hispana de 26 898 personas, lo que supone aproximadamente el 30,3 % de la población total de Ogden. Esto supone aproximadamente un tercio de la comunidad compartida por el estado de Weber y Ogden que tiene ascendencia hispana o latina.

La Universidad Estatal de Weber celebra cada año la herencia hispana de la comunidad durante todo el mes de septiembre con una serie de eventos que se celebran en el campus. Estos eventos son posibles gracias a la planificación y preparación del Comité de la Herencia Hispana.

Compuesto de profesores y miembros del personal hispanos de la Universidad Estatal de Weber, este comité trabaja para organizar actividades diseñadas para involucrar tanto a estudiantes hispanos como no hispanos.

Mónica Rodríguez, directora del programa de participación estudiantil afirmó “Cada actividad y evento se planifica con la intención de educar a las personas sobre la cultura, las tradiciones y los valores.”

Lizbeth Velázquez, profesora adjunta de trabajo social y gerontología dijo, “Somos una institución eHSI, una institución hispana emergente. Para poder obtener esa calificación, deben retener a los estudiantes y acompañarlos hasta la graduación para que finalmente obtengan su título”.

Velázquez considera que los eventos organizados en el campus con motivo del Mes de la Herencia Hispana son un gran comienzo, pero afirma que la verdadera celebración no terminará hasta que los estudiantes hispanos de Weber crucen el escenario para recoger su título y ocupar su lugar como líderes fuertes en la sociedad.

En cuanto a su contribución para ayudar a los estudiantes hispanos a alcanzar su máximo potencial, Velázquez está organizando una mesa redonda con algunos de sus alumnos sobre cómo gestionar la salud mental en momentos difíciles. La mesa redonda puede ayudar simultáneamente a los estudiantes que se enfrentan a problemas de salud mental y ofrecer a los futuros trabajadores sociales de su clase la oportunidad de experimentar el trabajo social en el mundo real.

Velazquez dijo, “Los estudiantes también quieren ver a otros estudiantes y escuchar sus experiencias. Es reconfortante saber que hay un espacio seguro donde uno se siente integrado”.

La confianza y la vulnerabilidad pueden alcanzarse más fácilmente entre personas que comparten experiencias, lo cual es parte del motivo por el que Velázquez quiere crear un panel compuesto por estudiantes actuales de la Universidad Estatal de Weber. Velázquez afirma que ese tipo de conexión es lo que tiende puentes entre culturas, empoderando así a todos los involucrados para que alcancen su máximo potencial.

Esmeralda Coria, asesora académica de navegación dijo “Muchas veces, las comunidades o familias hispanas cuentan con un gran sistema de apoyo. Eso no significa necesariamente que el sistema de apoyo comprenda bien la vida universitaria”.

Coria destacó un problema común al que se enfrentan los estudiantes de ascendencia hispana en su camino hacia la obtención de un título universitario, al ser la primera generación de su familia en cursar estudios superiores. Afirmó que, desde su punto de vista, el objetivo principal de su trabajo y de la celebración de la herencia cultural en el campus es poner a disposición de los estudiantes los recursos que necesitan para sentirse seguros y confiados a la hora de obtener un título en una institución de enseñanza superior.

Coria dijo, “He visto cómo los estudiantes adquieren una comprensión más profunda de la cultura de otras personas”

Los tres miembros del comité coinciden en que la importancia de la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Weber State radica en ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Este proceso ya ha comenzado este año con la exposición de arte latino.

La exposición presenta obras de arte de artistas hispanos locales y se puede visitar a lo largo del puente aéreo para que todo el mundo pueda verla. Junto con las pinturas, hay placas conmemorativas de una de las artistas hispanas más conocidas de todos los tiempos, Frida Kahlo. En ellas se cuenta su historia no solo como artista, sino también como mujer latinoamericana influyente.

Además, habrá una actuación del Ballet Folklórico de la WSU en el Ogden City Harvest Market. Tendrá lugar el 20 de septiembre en la intersección de la calle 25 con Grant Avenue a las 7 de la tarde. Los trajes de vivos colores y los elegantes bailarines serán los protagonistas mientras muestran una danza folclórica tradicional mexicana.

A continuación, los estudiantes pueden pasar por el atrio de Shepherd Union para participar en el concurso “Salsa-ing with Hispanic Heritage Month” (Bailando salsa con el Mes de la Herencia Hispana). Se trata de una competición para ver quién prepara la mejor salsa y el mejor guacamole. El concurso tendrá lugar el 23 de septiembre, de 13:00 a 14:00.

Algunos de los eventos también tendrán lugar durante las dos primeras semanas de octubre. Uno de ellos es El Mercadito, un mercado hispano y latino de agricultores y comida auténtica. Los estudiantes podrán hablar con los vendedores y conocer la cultura a través de la degustación de diversos alimentos. Con sus compras, los estudiantes también contribuirán a mantener en funcionamiento estos negocios locales.

Los eventos mencionados anteriormente son solo algunos de los muchos que tienen lugar en el campus. Tanto si los estudiantes tienen ascendencia hispana como si no, estas actividades pueden ser beneficiosas para todos. Asistir a esta universidad significa que todos los estudiantes comparten raíces como Weber State Wildcats.

Esta característica común puede facilitar la celebración de las diferencias entre nosotros, en el caso de este mes, las diferencias culturales. De eso se trata el Mes de la Herencia Hispana: celebrar a los Wildcats hispanos de Weber y conectar a todos los estudiantes con la comunidad hispana más amplia de Ogden.

