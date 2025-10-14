Los Wildcats pierden en grande por los Grizzlies en Missoula

El equipo femenino de fútbol de la Universidad de Weber State se alejó de casa y perdió 4-0 contra la Universidad de Montana el 9 de octubre en Missoula.

En el estadio del campus sur, las Wildcats no pudieron recuperarse de su derrota 1-0 en casa ante la Universidad de Portland State y sumó dos derrotas consecutivas en la conferencia. Con esta victoria, Montana subió a la cima de la tabla Big Sky a través de dobles de ambas Reagan Brisendine y Maycen Skater. Delantera Grizzly, Eliza Bentler, igualmente deja que sus cualidades ofensivas brillen con dos asistencias desde el banquillo.

En los últimos minutos de la primera mitad, la centrocampista de Montana, Caylee Kerr, jugó el balón al área tras un despeje de Wildcat y encontró a Slater, quien controló el balón antes de marcar con el exterior del pie derecho.

A punto de llegar a la hora, la centrocampista Griz, Chloe Seelhoff, enganchó un centro desde la banda derecha hacia la cabeza de la delantera Taija Anderson, quien le pasó el balón a Brisendine para un remate a corta distancia.

Minutos después, Brisendine anotó el tercer gol de Montana de la tarde tras un pase de Bentler que rompió la línea defensiva. Uno contra uno con la portera, Brisendine mantuvo la calma y remató con la pierna izquierda.

Con solo 10 minutos restantes en el reloj, las tendencias creativas de Bentler volvieron a marcar la diferencia cuando pasó el balón por el área y por el suelo a Slater, que se encontraba en el segundo palo para marcar su segundo gol de la tarde.

Aunque Weber State no encontró el fondo de la red, lanzó 15 tiros frente a los 13 de Montana.

“Si las estadísticas importaran, uno pensaría que habriamos sacado más provecho de ese juego”, dijo el entrenador principal Kyle Christensen. “Pero nosotros no ejecutamos en el área, y ellos sí. Esa fue la diferencia en este juego, y necesitamos reorganizarnos y prepararnos para un juego de casa demasiado importante, nuestro último partido en casa de la temporada”.

Después de frustraciones consecutivas, Weber volverá a la Wildcat Field cuando la Universidad de Sacramento State visite Ogden el 12 de octubre. Tras su último partido en casa, Weber State volverá a salir de Utah para enfrentarse a la Universidad de Northern Arizona, la Universidad de Northern Colorado y la Universidad de Idaho State en un curso de nueve días.

Read in English here.