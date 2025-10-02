The Student News Site of Weber State University

FanX 2025: El mejor lugar para los nerds

Victoria Hernandez and Anna Kuglar
October 2, 2025
Anna Kuglar
Tai Ibrah cosplaying as the character skin Renegade from the Fortnite video game.– Tai Ibrah, haciendo cosplay del atuendo Renegade del videojuego Fortnite

El Centro de Convención de Salt Palace Convention Center se transformó en una celebración de la cultura pop el fin de semana de septiembre 25-27, mientras miles de fans se reúnen para el FanX de Salt Lake City, una de las convenciones de fans más populares de Utah.

Mientras los paneles de celebridades y puestos de vendedores son atracciones principales a la convención, uno de los grandes focos de atención fue el público. Las personas que atendieron llegaron con cosplays elaborados, disfraces inspirados por personajes de comics, videojuegos, películas y series de tv.

Para muchos, cosplay es más que disfrazarse.

“Es una experiencia increíble disfrazarse de un personaje que te encanta de medio populares”, dijo L Price, que asistió a la convención disfrazado de su personaje badger barbarian de un transmisión en Twitch de “Dungeons and Dragons” titulada “Of Lichen and Moss”.

“No importa en que te hayas transformado, si es una versión steampunk, una versión de cambio de género, o solo ‘Queria ver si podía tratar de hacer algo de esto y sentirme bien cuando me visto de un personaje que me encanta’”, dijo Price.

Cosplayers usualmente gastan desde horas hasta meses en adelantado para crear sus disfraces, usando técnicas desde costura, pintura y escultura. Algunos crearon basándose en los diseños originales de los personajes, mientras que otros se tomaron libertades artísticas para hacer suyo al personaje que aman.

“Diría alrededor de 200 horas en tres meses. Terminé anoche”, dijo Mason Rapice, refiriéndose a el detalle de la armadura de su cosplay como Wilder del videojuego “Elden Ring Nightreing”

Para otros, cosplay es sobre una reinterpretación artística. Wala Ibrahim, quien puso una versión colorida de Sally, de “El extraño mundo de Jack”, dijo que su interpretación surge de la combinación de la expresión personal con un personaje familiar.

“Yo amo mucho a Tim Burton y todo su trabajo, entonces incorpore eso en una versión más colorida”, dijo Ibrahim. “Pienso que es un outlet creativo para mi. Permite expresarme a través del arte, y me hace sentir satisfecho cuando preparo cosas para que la gente las vea”.

Sin FanX ofrece una gran variedad de oportunidades para tomar fotos, mesas redondas y concursos de cosplay, la comunidad cosplay en su conjunto parece ser una parte significativa de la experiencia, ya que los cosplayers son bienvenidos y celebrados por sus diferencias, sus pasiones y su creatividad, independientemente de su origen o su experiencia con cosplay.

Para muchos, esto es más que un hobby, es una forma de expresar su identidad a través de medios creativos, lo que les hace sentir que forman parte de una comunidad más amplia.

Read in English here.

Victoria Hernandez
Victoria Hernandez, Translation Co-Editor
Anna Kuglar
Anna Kuglar, Photography Co-Editor