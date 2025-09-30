Fandom en FanX: un espacio para la comunidad

Del 25 al 27 de septiembre, FanX celebró su convención anual en el Salt Palace Convention Center de Salt Lake City. La convención se centra en muchos aspectos diferentes de la cultura pop, con puestos que ofrecen productos, mesas redondas, concursos de cosplay y encuentros con famosos.

“Solía tener una cuenta de cosplay y allí conocí a algunos amigos que aún conservo», dijo Cairo Evans, asistente a FanX. “Creo que es genial porque mucha gente utiliza el cosplay para expresarse y, cuando encuentras a personas que se expresan de forma similar a ti, es un punto de conexión realmente interesante”.

Evans ha podido entablar y mantener amistades gracias a la cultura del fandom y afirma que su experiencia con ella ha sido positiva.

Evans dijo, “Creo que los espacios de fandoms son un lugar realmente hermoso para unir a la comunidad y nunca he sentido una comunidad como la que he sentido en un espacio de fandom”.

“Cuando se reúne a un grupo de personas por cualquier motivo y supera un determinado tamaño, siempre hay puntos oscuros en ese grupo en los que no es seguro o agradable estar, pero, sinceramente, solo son una minoría ruidosa”, afirma Thompson. “Hay tantas cosas buenas en los espacios de los fans que pueden ayudar a las personas a sentirse queridas y aceptadas tal y como son, en lugar de avergonzarse por simplemente disfrutar de algo que les gusta”.

Maddie Simmons, asistente desde hace varios años a FanX, dijo que todas las personas con las que ha interactuado han sido amables y le han proporcionado un lugar seguro para expresarse.

“Creo que es genial tener un lugar donde todos podamos compartir este mismo interés sin que nos juzguen desde fuera y donde podamos ser nosotros mismos”, dijo Simmons. “Creo que es un lugar genial para expresarse libremente”.

Thompson dijo que le ha gustado asistir a FanX con un grupo debido a la experiencia de unión que ofrece el evento. También ha tenido interacciones positivas con desconocidos que se disfrazan de personajes de un fandom similar.

“Es muy divertido conocer a alguien al principio de la convención porque ambos están haciendo cosplay de la misma serie y entablan conversación, y luego lo ves cuatro horas más tarde en otro lugar y piensas: “Vaya, te recuerdo. Ahora somos amigos”, dijo Thompson.

Convenciones como FanX y la comunidad que las rodea pueden ayudar a las personas a fomentar relaciones duraderas, como en el caso de Robin y Juno Morningstar, una pareja casada que se conoció a través del fandom.

“Empezamos a hablar y a conectar en convenciones y entonces pensamos: «Oye, ¿por qué no salimos juntos?””, dijo Juno Morningstar.

Robin Morningstar dijo que las convenciones y el cosplay le han ayudado a estrechar lazos con su esposa.

“Hemos podido ir y experimentar cosas nuevas en convenciones en diferentes estados que nunca habíamos hecho antes. Podemos hacerlo juntos, lo que nos ayuda a estrechar lazos y aprender nuevos trucos de cosplay que nos enseñamos unos a otros, además de compartir nuestra afición y ver series juntos”, afirma Robin Morningstar. “La afición y el cosplay nos unieron, y creo que esa es la razón por la que estamos juntos”.

La pareja comenzó a salir al inicio de la pandemia del coronavirus, y la cuarentena les brindó la oportunidad de compartir sus programas favoritos con su nueva pareja. Robin Morningstar dijo que ver cómo ambos se emocionaron con sus cosas favoritas les ayudó a unirse como pareja.

Juno Morningstar dijo que la expresión personal era otra cosa que les ayudó a crecer juntos como pareja a través del cosplay de «parejas» románticas, una relación creada por los fans entre personajes no románticos de una obra de la cultura pop. Dijo que el fandom les había ayudado a ser ellos mismos el uno con el otro.

“Creo que, especialmente en el mundo del fandom, hay que ser auténtico. No hagas cosas por los demás. Hazlo por ti mismo y sé feliz”, dijo Juno Morningstar.

