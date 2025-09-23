Estudiantes de Nepal reflejan después de las protestas en Kathmandu

El 8 de septiembre, decenas de miles de manifestantes de la Generación Z llenaron las calles de Katmandú, Nepal, para expresar sus quejas contra el gobierno. La noticia de este evento se difundió rápidamente a través de las redes globales y las plataformas de redes sociales, llamando la atención del público en general.

Weber tiene vínculo a este incidente con más de 500 estudiantes con raíces en Nepal. Estos estudiantes han encontrado apoyo a través de la Asociación de Estudiantes Nepaleses de Weber State ya que han organizado vigilias con velas en respuesta a las protestas.

Muchos de estos estudiantes se han visto personalmente afectados por las protestas y están tratando de aportar su granito de arena para reformar el gobierno nepalí desde la distancia.

Gaurab Kalfe, representante de relaciones públicas de la Asociación de Estudiantes Nepaleses dijo, “La corrupción es lo más importante. La corrupción se extiende desde el ámbito local hasta el federal”.

Según Kalfe, el dinero era el núcleo de la corrupción que se producía en el gobierno nepalí. Los funcionarios públicos gestionaban de forma inadecuada los fondos que solían recaudar de los ciudadanos en forma de impuestos y otras tasas gubernamentales. Kalfe también se refirió a la decepcionante falta de transparencia del gobierno con sus ciudadanos.

Shasanka Gautam, secretario de la Asociación de Estudiantes Nepaleses dijo, “Nosotros pagamos tantos impuestos, ustedes también reciben tanta ayuda exterior de otros países. ¿y dónde se utiliza ese dinero? Empezaron a utilizar las redes sociales para eso… gastando su dinero en la vida lujosa de sus hijos y sin centrarse más en el desarrollo del país”.

Kalfe dijo, “Muchas personas recomendaron a nuestra antigua presidenta del Tribunal Supremo de Nepal, la primera mujer magistrada y también la primera primera ministra.”

A través de una conversación en Discord, Sushila Karki fue nombrada primera ministra interina de Nepal hasta que se celebren las elecciones oficiales en marzo de 2026. Guatam destacó este nombramiento como el primer paso para elegir líderes cualificados para ocupar cargos gubernamentales.”

Kalfe afirmó, “El gobierno está tratando de trabajar de acuerdo con los cambios… Si seleccionamos al candidato adecuado y al liderazgo adecuado, la situación del país podría ser mejor de lo que esperamos.”

El futuro del gobierno nepalí es incierto en este momento, pero según Kalfe y Guatam, no es necesaria una revolución a gran escala. El pueblo nepalí debe confiar en su constitución para que proporcione el marco necesario para la reestructuración del gobierno.

Para obtener más información sobre este tema o para mostrar tu apoyo, ponte en contacto con la Asociación de Estudiantes Nepaleses a través de Instagram @wsunepal.

