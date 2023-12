Expedición para educación

Como un estudiante de bajos ingresos, yo creía que viajar no podía ser una actividad que yo pudiera hacer regularmente. Bastantes de los viajes de estudiar en el extranjero fueron caros para viajar y el costo de matriculación. Pero esto cambió por una oportunidad llamada Keith Sherin Global Leaders Program.

Coordinado por organizaciones financiadas por el gobierno federal, TRIO y Council for Opportunity, el Keith Sherin Global Leaders Program permite a los estudiantes participar en la interseccionalidad.

Yo pase tres semanas del programa en el verano estudiando en los Países Bajos de uno de los 18 estudiantes escogidos nacionalmente.

Este programa es solamente para estudiantes que son parte de Student Support Services o McNair Scholars de su universidad. Como parte del proceso de aplicación, yo tuve que presentar un ensayo de 1,000 palabras, mi transcripción, una letra de recomendación y una nominación de director.

Con la prioridad dada a estudiantes de tercer y cuatro años, yo tuve mis dudas. Pero como yo tenía cinco años de participar con TRIO, mis chances subían. Desde allí, recursos como WSU Study Abroad, College of Science y Student Support Services cubrieron el costo financiero para esta nueva viaje educativa en mi vida. El Keith Sherin Global Leaders programa fue $2,500 que incluye la tarifa aérea internacional de ida y vuelta, alojamientos, varios de las comidas, costo de matrícula, aseguranza de salud y salidas.

COE tuvo varias reuniones antes del viaje. Durante estas reuniones nos reunimos en línea con nuestros supervisores, líderes de grupo y organizaciones.

Nueva York fue nuestro primer lugar de encuentro antes de Amsterdam. Pasamos algunos días allí preparándonos y conociéndonos. Estando con ese grupo me sentí cómodo y sabía que este viaje sería muy divertido como todos nos llevamos bien después de conocernos en persona. Nuestras diferencias nos unió.

Durante mi primera semana, yo me quede en Schoorl. Tuve la oportunidad de entender y conocer mas de identidad, diversidad e inclusión por varios debates y talleres.

Tuvimos la oportunidad de reflejar la importancia de trabajar juntos, y también nuestra posición en desarrollar programas efectivos que tratan de contribuir a un sentido de pertenencia en sociedad. Fue un lugar abierto de expresión y de pensamientos creativos.

Nosotros fuimos a Amsterdam para un recorrido por el canal y visitar un museo cultural llamado el Tropenmuseum, aprendiendo de la historia de los Países Bajos. Durante ese tiempo en Amsterdam, el grupo nos unimos sobre karaoke, bailar, corriendo por la ciudad y comiendo comida neerlandesa.

Para las próximas dos semanas, estudiaré en The Hague University of Applied Sciences. Yo recibí créditos de universidad por estas dos clases: Exchange perspectives for local impact in collaboration (EXPLICO) y paz, justicia, derechos humanos y cooperación en la Unión Europea.

EXPLICO fue donde yo trabajé con cuatro otros estudiantes enfocándose en las Naciones Unidas 17 metas de Desarrollo Sostenibles.

En preparación para el proyecto final que nos dieron, nuestro grupo realizó una investigación en un vecindario, Zeeheldenwartier. Aquí, proponemos que hay una necesidad de “mantener la asequibilidad a los estudiantes en respuesta a los precios subiendo.”

Mi electivo me llenó de felicidad mientras yo escuchaba la clase de líderes influenciales. Desde ministros, abogados y comisionados, los oradores llevaron su entendimiento en estrategias para sus propuestas como en reduciendo la huella de carbono. Como un aspirante a química forense, estoy entusiasmado con la resolución de asuntos complejos. Para la clase, yo trabajé presentando The Green Deal, una forma para la Unión Europea tener un clima neutro para 2050.

En ese tiempo corto de mi estudio extranjero, yo me encontré en paz. No solamente estaba orgulloso de mí mismo, sino también a mi universidad y mi familia. No importaba lo que estaba haciendo ese día, siempre tomé algunas pausas por algunos segundos. Fue una experiencia real. Estaba en el otro lado del mundo, visitando lugares importantes que yo siempre he querido visitar en mi vida mientras pasaba estos momentos inolvidables con desconocidos que ahora llamo mis amigos y que los hablo todos los días. Un viaje inolvidable que me hizo sentir agradecido por mi perseverancia y las conexiones a lo largo del camino.

No me arrepiento de ninguna decisión en este viaje, ni siquiera de los 20,000 pasos diarios. Cada lección fue informativa y agridulce para mi crecimiento personal y mi ética de trabajo.

Mientras yo me transformo en un Keith Sherin Scholar, me da poder usar mi voz en los recursos disponibles para la gente de primera generación, de bajos ingresos y estudiantes discapacitados. Somos capaces de liderar el futuro. Yo continuaré abriendo mis oportunidades en traer lo mejor para mi educación no solo para mi, sino también para otras personas. Y estoy muy agradecido por las oportunidades en la universidad de Weber State.

Las aplicaciones para el 2024 Keith Sherin Global Leaders Program están abiertas ahorita hasta el 16 de Enero.