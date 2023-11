El dilema del parqueadero

Bastantes de los estudiantes de la universidad de Weber State han recibido una multa a dos en su tiempo en campus. Algunos hasta han recibido cepo de tráfico automovilístico porque han tenido multas vencidas.

WSU condujo un sondeo de personas que viajan diario entre su hogar y la escuela para estimar las emisiones de gases de WSU en los viajes de escuela. El sondeo reveló que 82% de la facultad y empleados manejan solos a campus para tener la libertad de ir y venir que ahorra tiempo, y con eso viene el problema de permisos de estacionamiento y multas.

Problemas comunes mencionados por los que viajan diariamente entre su hogar y la escuela fueron dificultades con estacionamiento, la cuesta de estacionamiento y la distancia a las áreas de estacionamiento. Las cinco razones porque la gente ha recibido una multa son: que sus placas no estaban activos en su permiso, se habían estacionado en el lugar equivocado, su placa no estaba registrada, su placa no fue visible en la calle y no tenían un permiso de estacionamiento activo.

“No son problemas sistémicos, pero hay un porcentaje de error humano en la persona que está registrando el vehículo o del oficial haciendo un error en el entrada de base,” dice Crystal Taylor, directora de Servicios de Estacionamiento.

La mayoría de las multas dados en estacionamientos W5, W4 o W12-DAVIS fueron porque no podían ver las placas de vehículo.

“Este tipo de violacion tiene nada que ver con en específico con el lugar de estacionamiento pero con como el vehículo está estacionado y el permiso digital estando puesto mal,” dice Taylor. “Las placas necesitan ser visibles de la línea de viaje para enseñar propiamente el permiso. Los que no tienen placas de frente necesitan tener cuidado con no retroceder o salir de un espacio para asegurarse de que se vea su permiso.”

Servicios de Estacionamiento subió consejos en su página web para que los estudiantes puedan reducir la chance de recibir una multa. Esto incluye verificando el número de licencia para que su permiso sea preciso, estacionado su vehículo para que las placas sean visibles y asegurando que su vehículo sea activo en su permiso cuando lo registra en línea.

Hay 8,740 espacios de estacionamiento en total en el Ogden campus de WSU, y bastantes de las multas son emitidas desde las 5 a 7 de la tarde cuando la gente se está yendo del campus. Los espacios en donde más tickets son emitidos son en A2, A1, A6, W4 y W12-DAVIS.

“La mayoría de las violaciones ocurren en la sección A que están cercanas a edificios donde estudiantes tienen clases o en las secciones más grandes,” dice Taylor.

Diferente de otras universidades, WSU tiene espacios gratis para visitadores en el Dee Events Center con 2,474 espacios. Estudiantes pueden subirse en OGX, que corre cada 10 minutos de Shepherd Union, a Wildcat Village, al Dee Events Center y regresa. A veces los estudiantes necesitan esperar largo tiempo para obtener un lugar en el autobús aunque tenga bastante paras por el número de pasajeros.

“Es una opción buena tener cerca, tener estacionamiento de vehículos con la conveniencia de tener autobuses que paran regularmente por el edificio Union sin costarle más a los estudiantes, facultad, empleados y visitantes,” dice Taylor. “También hay bastante estudiantes que estacionan gratis en el lado porción noreste de estacionamiento y caminan al campus también.”

La universidad de Weber State Servicios de Estacionamiento ha tenido fluctuación notable en multas ingresos desde 2020 a 2023 años fiscales.

Esta data revela un aumento en los ingresos generados por las multas, especialmente después de COVID, como más estudiantes comenzaron a regresar a campus. Las figuras enseñan una escalada desde $71,821 en 2021 a $165,960 en 2022.

“Somos responsables por el sueldo de empleados y costo de beneficios, y también el costo para hacer cosas dia-a-dia,” dice Taylor. “Dinero de estacionamiento va a mantenimiento, pintando las líneas, policía y seguridad de los espacios de estacionamiento y cubre un tercer contrato con UTA para soportar el ED pass. Hemos visto una reducción en el costo de ingresos después de COVID con menos vehículos estacionados y permisos que ya no se requieren para estacionar en el Dee Events Center.”

El compromiso de WSU con la sostenibilidad ambiental es evidente en iniciativas como el programa verde rebate, que ofrece un 20% de descuento en permisos de todo el año para vehículos con un puntaje verde de 46 o más. Una colaboración con la Oficina de Sostenibilidad ha traído la instalación de EV estaciones de carga por campus y el desarrollo de un programa de carbón que está tratando de reducir el uso de emisiones de gases de vehículos de una persona.

“Animamos diferentes formas de transporte, incluyendo compartiendo un vehículo y utilizando el ED pass y los servicios de UTA,” dice Taylor. “Algunos estudiantes compran un permiso y comparten el vehículo o comparten el permiso dependiendo de su horario.”

Mirando hacia al futuro, WSU no se detiene. El recién completado W6 espacio de estacionamiento agregó 94 espacios de estacionamiento, con planes de expansión. Después de la ceremonia de graduación en la primavera, el espacio va a agregar estacionamiento con cubrimiento y paneles solares, parecido al espacio W10.

“Por el verano, los espacios de estacionamiento van a pasar por mantenimiento para asegurar que estén bien, enfocados en pavimentar de nuevo, sellado de crack, volver a sellar y pintar los espacios,” dice Taylor. “Cada nuevo proyecto de construcción en campus considera la adición de más EV estaciones de carga en lugares estratégicos. Todos estas cosas mejores y nuevas son para el beneficio de todos en la comunidad del campus.”