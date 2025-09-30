Reporte Policial – 09/30

Golden Retriever

El 16 de septiembre, alrededor de las 2:30 p.m., un oficial de policía de la Universidad de Weber State realizaba una patrulla a pie y se cruzó con un individuo en la Bell Tower Plaza. El individuo tenía un golden retriever que no llevaba correa y según se informa había estado lanzando la pelota al perro. El perro se comportó bien, pero el oficial notó que algunas personas cercanas se miraban incómodas. El oficial se acercó al individuo y tuvo una interacción positiva con él, pero le recordó que ambos la Universidad de Weber State y el estado de Utah tienen leyes que requieren que los perros deben llevar correa.

Vehiculo Sospechoso

El 18 de septiembre, a las 4:00 a.m., un oficial estaba realizando una patrulla rutinaria en el Dee Events Center cuando se encontraron con un vehículo que estaba estacionado en diagonal en dos espacios de estacionamiento. Debido a lo sospechoso del vehículo, el oficial salió para revisarlo. No había nadie dentro del vehículo, y había sido dejado sin seguro. El oficial verificó que no había sido reportado como robado e intentó encontrar al conductor. Después de que el oficial fue incapaz de localizar al conductor, ellos dejaron la escena y despejaron la llamada.

Accidente de Ascensor

El 18 de septiembre, cerca de las 3:30 p.m., un oficial fue enviado a la Shepherd Union después de que dos personas quedaran atascadas en el ascensor noroeste. Cuando el oficial llegó, ellos intentaron reiniciar el sistema del elevador tres veces sin éxito. Otro oficial, que tenía más conocimiento trabajando con elevadores, llegó a la escena un poco después. Este oficial fue capaz de localizar el problema mecánico del ascensor, y reiniciarlo con una palanca. El primer oficial fue capaz de abrir a la fuerza las puertas y las dos personas dentro fueron capaces de salir sin heridas.

Noorda Building

El 19 de septiembre, a las 12:50 p.m., un individuo reportó que una puerta en el Noorda Technology Building se había roto y no cerraba. Cuando el oficial llegó, ellos notaron que el problema se debía a un defecto mecánico causado por el uso constante de la misma, y no a alguien rompiendo la puerta. El oficial aconsejó al individuo que reportó esto, que ellos deberían contactar a su administrador, quien podría después contactar a gestión de instalaciones acerca de arreglar la puerta.

