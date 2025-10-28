Los Errores de los Wildcats dan la victoria a Eastern Washington

Read in English

La Universidad de Weber State Wildcats perdió con la Universidad de Eastern Washington el 26 de octubre, 23–20, lo que eleva su récord general a tres victorias y cuatro derrotas.

El partido comenzó rápidamente, con los Wildcats iniciando con el balón. En la primera jugada desde la línea de scrimmage, el quarterback de Weber State, Dijon Jennings, encontró al receptor senior Jayleen Record para un primer down de 37 yardas, colocando el balón en la yarda 38 de los Eagles. Tras una carrera de cuatro yardas del running back de segundo año Davion Godley, Godley volvió a recibir el balón y corrió 34 yardas para anotar el primer touchdown del partido.

En la primera jugada de los Eagles, Matt Herron derribó al quarterback de EWU, Nate Bell, en el primer down, y tras dos pases incompletos consecutivos de Bell, los Eagles patearon. Sin embargo, el retornador de Weber, Bird Butler, tropezó mientras retrocedía y el balón rebotó en su pierna hasta la línea de dos yardas. EWU lo recuperó, lo que les dio el primer down.

En la siguiente jugada, el freshman running back novato de EWU Kevin Allen III llegó a la zona de anotación para empatar el partido 7–7.

Después de que los equipos intercambiarán punts, Weber recibió el balón en su propia yarda 6. Sin embargo, tras un mal snap del centro, el balón salió disparado hacia la zona de anotación y Jennings se lanzó sobre él, provocando un safety y dando dos puntos a EWU, lo que puso el marcador a 9–7 a favor de los Eagles.

Los Eagles recuperaron el balón y avanzaron hasta la yarda 30 de Weber State, pero tras un sack del linebacker junior Sione Hala, los Eagles optaron por patear, lo que puso fin al primer cuarto.

Los Wildcats recuperaron el balón en su propia yarda 4, y tuvieron un tres y fuera, lo que le dio a los Eagles el balón en la yarda 48 de Weber State. Después de ser detenidos a una yarda del primer down en la tercera jugada, los Eagles decidieron arriesgarse en cuarta y una, pero fueron detenidos, lo que le dio a los Wildcats el balón en la yarda 40 de Weber.

En su siguiente jugada, Jennings encontró al receptor novato Kelton Wafer para nueve yardas en la primera oportunidad y, luego, en la segunda, Butler corrió 45 yardas hasta la yarda 6 de EWU. Después de ser detenidos en las dos primeras oportunidades, EWU fue sancionado por interferencia de pase en la tercera, lo que le dio a los Wildcats otra primera oportunidad. Tras otros dos intentos fallidos de anotar, el corredor Chauncey Sylvester corrió para dar a los Wildcats una ventaja de 14–9.

En su siguiente jugada, EWU avanzó por el campo y se vio favorecida por las penalizaciones defensivas de los Wildcats, lo que llevó a Bell a encontrar al receptor abierto Jaxson Branch para un touchdown de 7 yardas.

En su siguiente jugada, Jennings corrió por el centro y fue golpeado por un defensor de los Eagles, al que se le sancionó por targeting, pero el tackle ofensivo de los Weber, Cole Millward, respondió empujando al defensor después de la jugada y fue sancionado por falta personal. La sanción por targeting fue anulada, lo que provocó que los Wildcats perdieran 15 yardas en la jugada.

Los Wildcats no pudieron recuperar el déficit y se vieron obligados a patear. En la siguiente jugada de los Eagles, Taylor volvió a llegar a la zona de anotación, dejando el marcador en 23–14 al final de la primera mitad.

Los Eagles comenzaron la segunda mitad con el balón, pero lo perdieron en tres jugadas. Jennings lanzó entonces una intercepción al nickelback de EWU, Jaylon Jennings, devolviendo el balón a los Eagles.

Sin embargo, tras un mal snap, los Wildcats detuvieron a los Eagles en tercera oportunidad, obligándolos a patear de nuevo.

En su siguiente jugada, Godley corrió 27 yardas en la primera oportunidad, seguidas de 12 en la siguiente jugada. Tras dos carreras de Sylvester por un total de cinco yardas, los Wildcats fueron detenidos en tercera y cinco. Eso sacó al pateador Sloan Calder, que anotó el gol de campo de 38 yardas para poner el marcador en 23–17

Después de otra serie de tres y fuera por parte de los Eagles, los Wildcats avanzaron hasta la yarda 32 de EWU, pero Dijon Jennings fue capturado llevándolo de regreso a las 40 yardas de los Eagles. Calder salió para intentar un gol de campo de 52 yardas, pero después de un retraso en el juego, fue empujado de vuelta a las 45 de EWU, recorriendo 57 yardas, que podría haber roto el récord de la escuela de 55 yardas. Sin embargo, la patada fue bloqueada por los Eagles y recuperada por el ala cerrada de Wildcat Noah Benne, quien luego fue tacleado.

Sin embargo, después del juego, los Eagles fueron sancionados por dos penalizaciones diferentes por conducta antideportiva, que les dio una desventaja de yardas insalvable. Los Wildcats forzaron un tres y fuera para recuperar el balón.

En su siguiente jugada, se le dio el balón a Godley pero lo taclearon torpemente, y su rodilla fue hacia un lado. Después de ser tratado por los entrenadores y el equipo de doctores, Godley fue llevado fuera del campo, terminando el tercer cuarto.

En el último cuarto, los Wildcats no se pudieron recuperar de la pérdida de yardas y se vieron obligados a despejar.

Después de otra serie de parte de tres y fuera por parte de los Eagles, los Wildcats avanzaron hasta la yarda 20 de EWU, pero después de un pase incompleto de tercera y siente, Calder salió y convirtió un gol de campo de 37 yardas para poner el marcador 23 – 20 con 6 minutos por jugar.

Los Wildcats forzaron una patada de despeje por parte de los Eagles y obtuvieron el balón en su propia área llegaron hasta la yarda 25 con tres minutos por jugar, pero despues de conseguir un primer down, el receptor Marvin Session tropezó mientras corría su ruta y el pase de Dijon Jennings fue interceptado por el esquinero de EWU, Ambrose Marsh.

En la tercera oportunidad de la serie de EWU, los Wildcats pararon a los Eagles, sin embargo Weber tenía muchos hombres en el campo, dándole a los Eagles el primer down y la victoria 23-20.

A pesar de la defensa de Wildcat, que solo permitió 199 yardas, la ofensiva tuvo problemas, con problemas, con tres pérdidas de balón y un safety.

“Pienso que nuestra defensa jugó bastante bastante bien y contuvo a un buen mariscal de campo… Pero les dimos muchas oportunidades al principio, le dimos nueve puntos que, en un partido reñido, te van a pasar factura al final,” dijo el entrenador Mickey Mental.

Los Wildcats volverán a casa la siguiente semana se enfrentarán a los invictos Grizzlies, Universidad de Montana a la 1 p.m. del 1 de noviembre.