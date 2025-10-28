Los Wildcats entregan la “L” en Logan a los Aggies

Read in English

El equipo masculino de hockey de Weber State viajó a Logan para enfrentarse a un viejo rival, los Aggies de la Universidad Estatal de Utah.

Los Wildcats comenzaron la temporada con una victoria por 8-2 sobre los Aggies en Ogden el 13 de septiembre. Weber declaró su dominio al marcar numerosos goles contra su mayor rival. Sin embargo, en el George S. Eccles Ice Center, las cosas suelen ser diferentes.

El partido comenzó con fuerza. El delantero Noah Takitani recibió un tiro penal y lo convirtió en un 1–0 a favor, a los tres minutos de juego. Kevin Norwood aprovechó una jugada de poder y puso el 2–0 para Weber. Makar Klochkov marcó tres minutos más tarde, y Landen Reed puso el 4–0, acallando al público de Utah State. Sin embargo, Utah State se recuperó y marcó tres goles en los últimos 10 minutos del primer periodo, terminando con un 4–3 y devolviendo la vida al público.

“Es un campo difícil. Se alimentan del apoyo de su público y ese equipo no va a rendirse”, afirmó el entrenador Yosh Ryujin.

El segundo periodo estuvo plagado de penalizaciones. Ambos equipos acumularon un total de siete penalizaciones en un partido en el que los rivales luchan por demostrar su garra y su deseo de ganar. Ninguno de los dos equipos consiguió marcar, pero ambos porteros realizaron importantes paradas dadas las circunstancias, con todas las penalizaciones.

La locura volvió a aparecer en el tercer periodo. El delantero de Utah State, Zach Pires, anotó a los cinco minutos para empatar el partido. Trevor Loucks marcó entonces un gol a los 12:55 para recuperar la ventaja para los Wildcats. Rendirse no era una opción para los Aggies, que anotaron dos goles para tomar su primera ventaja del partido, aprovechando una jugada de poder para uno de los goles. 31 segundos después, Cory Mater, de los Wildcats, marcó para empatar de nuevo el partido a 6–6. Owen Ramsay, de Utah State, fue descalificado del partido en el minuto 4:14, lo que le dio a Weber una ventaja numérica para el resto del partido. Los Wildcats acribillaron al portero de los Aggies, pero este no cedió y el partido se fue a la prórroga.

La prórroga fue como la segunda parte, con ambos equipos tanteándose mutuamente tras tres emocionantes periodos antes de pasar a la tanda de penaltis.

​​Jaden Hewes anotó el único tiro penal, y el portero Owen Yancey mantuvo a los Aggies fuera de la portería en los tres intentos, lo que permitió a Weber State ganar el partido por 7–6 en un encuentro memorable para los aficionados.

“Para un aficionado, ese tipo de partido, un partido de hockey que terminó 7–6 y que fue súper emocionante, es lo que te hace volver a la pista y querer ver más”, dijo Ryujin.

Yancey realizó 37 paradas durante la noche, con tres jugadas defensivas clave en la tanda de penaltis.

“Se trata simplemente de mantener la compostura… Se trata simplemente de saber lo que van a hacer antes de que bajen”, dijo Yancey.

Los Wildcats se preparan para un fin de semana de tres partidos en su pista local la próxima semana.