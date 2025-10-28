Reporte Policial 10/28

Read in English

Persecución a pie

El 15 de octubre, alrededor de la 1:50 a. m., los agentes patrullaban por la calle 4400 South, detrás de la pista de hielo del condado de Weber, ya que en la zona se han producido repetidos campamentos de personas sin hogar. Los agentes vieron a una persona caminando por el campo que se percató de su presencia y echó a correr. Los agentes la persiguieron a pie y finalmente la detuvieron en el restaurante University Broiler and Grill. La persona se enfrenta a posibles cargos por no detenerse ante las fuerzas del orden.

Donuts en el Dee

El 16 de octubre a las 10:36 p. m., los agentes fueron enviados al Dee Events Center tras recibir informes de un viejo monovolumen haciendo donuts. Cuando los agentes llegaron, el vehículo ya se había marchado, pero el olor a goma quemada era intenso y se encontraron marcas de derrape. Se trata de un problema recurrente.

Intrusión en el campus

El 18 de octubre, los agentes respondieron a una intrusión en curso en el Centro de Servicios Estudiantiles. Un contratista fue a cerrar el edificio y encontró a alguien dentro. El individuo huyó por el lado norte del edificio. Tras una investigación más exhaustiva, se encontró parafernalia relacionada con drogas.

Cierva atropellada

El 18 de octubre, alrededor de las 7 p. m., los agentes fueron enviados al lado oeste de Ice Sheet después de que un coche atropelló a un ciervo. Los agentes se pusieron en contacto con el Departamento de Recursos Naturales y, tras obtener su autorización, se ocuparon del ciervo.

Se avista a un estafador

El 18 de octubre, alrededor de las 8:30 p. m., se envió a varios agentes para que se ocuparan de un estafador. Según los informes, el estafador quería tarjetas de regalo. Los agentes ayudaron a la víctima a recuperar sus fondos y a ponerse en contacto con su entidad financiera.

Personas sospechosas

El 20 de octubre a las 3:27 p. m., agentes del Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Weber fueron enviados a University Village tras recibir un aviso sobre personas sospechosas. Cuando los agentes llegaron, vieron a los sospechosos subir al autobús OGX. Al revisar las imágenes de las cámaras de la zona, se descubrió que los sospechosos estaban recogiendo colillas de cigarrillos alrededor de los coches, pero no intentaron forzar ninguna cerradura.