Demostrando la auto-expresión en Halloween

Ivanna Olachea Gonzalez and Cael Black
October 28, 2025
Elmer Pena
A bowl of lollipops set out for trick-or-treaters.– Un jarrón lleno de paletas expuesto para aquellos en busca de golosinas.

Read in English

 

Halloween es una época única del año, aunque aún no sea navidad, es una oportunidad para que la gente se relaje y se exprese en maneras en las que usualmente no lo harían durante cualquier otra festividad anual.

“Siento que a mucha gente le gusta disfrazarse y ponerse maquillaje extravagante. Lo hago mucho en casa cuando no estoy en público porque siento que el juicio de las personas es muy fuerte… Puedes hacer lo que quieras y nadie puede juzgarte – es Halloween”, dijo Shyann Tanner, quien planea disfrazarse como Howl de la película animada de Studio Ghibli “Howl’s Moving Castle”.

También puede ser una manera de mostrar tus intereses a los demás y quizás encontrar puntos en común.

“Es una buena manera de expresarte y es probablemente una buena forma de demostrarle a los demás lo que te interesa”, dijo Rudy Lozano, un estudiante que planea disfrazarse de Dexter del popular programa de televisión del mismo nombre.

Disfrazarse también viene con la oportunidad de ser creativo/a y hacer tu disfraz con los materiales que tienes a la mano.

“Solía comprar mis disfraces seguido pero recientemente he estado haciéndolos más por mi cuenta… Creo que esto también es genial, solo ser creativo y tener una manera única de hacerlo tuyo”, dijo Lozano.

Sin embargo, hay diferentes enfoques para crear tus propios disfraces sin gastar mucho dinero.

“Normalmente, si estoy haciendo mi disfraz, voy a la tienda de segunda mano en lugar de coser porque es mucho más fácil”, dijo el estudiante Bee Werner.

Esto puede variar según las circunstancias de cada persona, ya que algunos optan por comprar sus disfraces debido a limitaciones presupuestarias o de tiempo, lo que les impide tomar un enfoque de “hazlo tú mismo”.

“Este año solo compre el mío porque no tuve mucho tiempo o dinero”, dijo Tanner.

Para algunas personas Halloween es solo otro evento para que se disfracen con trajes divertidos y elaborarlos, incluso para que se disfracen durante otras épocas del año.

“Amo disfrazarme. Me disfrazo cuando no es Halloween. Voy a Fan X y esas cosas. Creo que es muy divertido”, dijo Werner.

Si una persona tiene el tiempo, dinero y esfuerzo para hacer un disfraz para Halloween, el paso final es usarlo y exponerte.

“Es una festividad divertida. Todos lo hacen. Puedes hacer lo que quieras. Nadie va a juzgarte, es Halloween”, dijo Tanner.

Esta opinión fue compartida por otros estudiantes de Weber State quienes también tomaron la decisión de disfrazarse para Halloween.

“Supongo que mi consejo es que si todos se van a disfrazar, no deberías sentirte avergonzado/a acerca de expresarte porque todos los demás también lo harán. Entonces es un buen momento para encajar cuando el objetivo no es encajar”, dijo Lozano.

