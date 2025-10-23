The Student News Site of Weber State University

Related Image

El hockey de los Wildcats afila sus garras con sus victorias recientes

David Roman Aros and Brayson Brown
October 23, 2025
Gavin Olson
Players bash each other in pursuit of the puck.– Jugadores colapsan contra otros persiguiendo el disco.

El equipo masculino de hockey de la Universidad Estatal de Weber se lanzó a un fin de semana de tres partidos contra la Universidad de Colorado, la Universidad de Wyoming y, por último, la Universidad Estatal Metropolitana de Denver.

Los Wildcats comenzaron el fin de semana con un partido de alto nivel contra los Colorado Buffaloes. Los Buffaloes solo habían perdido un partido en toda la temporada, antes de enfrentarse a Weber State. Los Wildcats han estado imparables toda la temporada, con un inicio de 9–0.

A los noventa y dos segundos del partido, el delantero y capitán Kevin Norwood abrió el marcador para poner una ventaja de 1–0. El primer periodo estuvo dominado por Weber, que añadió un gol más de Makar Klochkov para cerrar el primer periodo con una ventaja de 2-0.

En el segundo periodo, Colorado se reincorporó al partido. Connor Smithburger fue el primero en anotar, a lo que respondió Simon Verschuere, de Weber. David Luvkis, de Colorado, marcó dos goles para empatar el partido a tres minutos y medio del final del segundo periodo. Los Wildcats tardaron 28 segundos en recuperar la ventaja, con Klochkov respondiendo a la llamada y acaparando el protagonismo para poner el marcador a 4-3 tras dos periodos.

Weber State reafirmó su dominio en el tercer periodo. El equipo anotó tres goles y mantuvo a cero a los Buffaloes. El portero Trey Hirschfield se empleó a fondo para mantener a los Buffs fuera del marcador, lo que permitió a los Wildcats ampliar su ventaja y ganar el partido por 7–3.

“Ahora mismo tenemos un gran equilibrio en nuestra alineación, desde la portería hasta el resto del equipo… todos los jugadores están contribuyendo. Cuando se está en una racha como esta, los chicos se sienten muy bien y hay mucha confianza en el vestuario, y la confianza es muy importante en este deporte, y estos chicos la tienen ahora mismo”, dijo el entrenador Yosh Ryujin.
A continuación, Weber se enfrentó a la Universidad de Wyoming, pero los Cowboys pillaron a los Wildcats en un mal momento. Weber siguió con su racha de la noche anterior y volvió a marcar siete goles. Kevin Norwood consiguió un hat trick en el partido, es decir, cuando un jugador marca tres goles en un partido, y Weber ganó por 7–1.

Luego llegó el partido contra Metro State Denver. Weber jugó un partido difícil y terminó con tres goles, permitiendo que MSD no haya marcado ningún gol, lo que le dio una ventaja de 3-0 y llevó el récord de la temporada a 12-0.

Weber viajará a Logan para enfrentarse a la Universidad Estatal de Utah el 24 de octubre.

Read in English here.

