Ogden llena la calle 25 con caléndulas, música y recuerdos

El sonido de las trompetas del mariachi hizo eco por el Anfiteatro de Ogden mientras que el aroma de velas encendidas y carne asada chisporroteando flotaba por el aire. Niños con calaveras pintadas corrían por el pasto mientras familias pasaban antes del colorido altar.

El 12 de octubre, cientos de personas estuvieron en el Anfiteatro de Ogden en la calle 25 para la celebración del Día de los Muertos de “Ogden Friends of Acoustic Music”. Mientras caléndulas, velas, y portaretratos decoraban las mesas de los vendedores, familias se reunían para recordar a sus seres queridos.

“En el pasado, no había mucho para aprender sobre mi cultura”, dijo Arlene Zisumbo Anderson, miembro del Consejo de Educación del Distrito Escolar de Ogden y miembro del comité del evento. “Ahora que estoy en el consejo escolar, quiero fomentar nuestras culturas y tradiciones. Yo represento a la mayoría de nuestros estudiantes, en el distrito escolar, y este es un lugar donde pueden sentir que pertenecen a algo”.

El Día de los Muertos, también conocido como Day of the Dead, es una tradición Latino Americana, principalmente celebrada en México. OFOAM fue anfitrión de un evento por el nombre de “Noche de Almas”, Español para “Night of Souls”.

El evento comenzó al mediodía mientras multitudes llenaban la calle 25, donde camiones antiguos, lowriders y otros vehículos estaban estacionados frente a los arcos del anfiteatro. Los carros estaban con el capó abierto, decorados con retratos y recuerdos de familiares. Las paredes interiores del anfiteatro estaban llenas de puestos que ofrecían artesanías, obras de arte y servicios de vendedores latinoamericanos locales.

A la entrada se alzaba un imponente altar, cubierto con flores de papel naranjas y amarillas, velas y calaveras. En el centro descansaba un retrato de la Virgen María, rodeado de ofrendas y fotografías que los visitantes habían colocado en honor a sus seres queridos.

El arte fue una pieza clave en la celebración de este año. El evento incluyó obras de arte de estudiantes de todo el Distrito Escolar de Ogden y de escuelas autónomas cercanas. Las obras fueron evaluadas por artistas hispanos y latinos locales, y los ganadores se anunciaron a mitad del evento. Anderson dijo que la exposición de los estudiantes proporcionó a los jóvenes artistas una plataforma para reflexionar sobre su herencia y su creatividad.

“Ayuda a contribuir al compartir nuestras historias y a comprender por qué hacemos lo que hacemos, ya sea a través de la música, la música mariachi, la cumbia o el arte”, dijo Anderson. “Todo lo que hacemos es intencionado, porque lo que quiero que nuestros estudiantes vean es que hay personas que han podido seguir diferentes trayectorias profesionales y verlas como mentores, como entrenadores, como alguien a quien admirar, algo que yo realmente no tuve cuando era joven”.

Más allá del arte y las actuaciones, el evento también contó con una colecta de ropa organizada por una organización sin ánimo de lucro local, Renewed Beginnings, en la que los niños y sus familias pudieron rebuscar entre percheros de ropa donada. Para prepararla, los voluntarios recogieron ropa formal y de diario.

“Se necesitan muchos voluntarios. Se necesitan donaciones. Se necesitan muchas horas de trabajo previo para clasificarlas y encontrar la ropa que queremos llevar a este evento”, dijo Amber Allred, miembro de la Junta de Educación del Distrito 4. “Queremos que nuestros estudiantes, especialmente, tengan la oportunidad de tener ropa bonita para vestir, porque algunos nos han dicho que les gustaría tenerla para ir a una entrevista de trabajo”.

La música resonó en todo el anfiteatro mientras artistas de cerca y de lejos subían al escenario para interpretar una variedad de música hispana y latinoamericana. El cartel incluía una mezcla de grupos locales de institutos y actuaciones profesionales, entre los que se encontraban El Santo Golpe y Mariachi Guzmán.

Sneider Porras, violinista de la banda que cerró el evento, Mariachi Guzmán, dijo que actuar en eventos como “Noche de Almas” le ayuda a compartir lo que realmente es la cultura latina.

“Creo que cuando dejamos nuestros países, lo único que podemos llevarnos con nosotros es la música o nuestra cultura”, dijo Porras. “Por eso, estos eventos son estupendos para nosotros, porque nos ayudan a conectar con nuestras raíces. Así que creo que es algo realmente fantástico”.

Eventos como las celebraciones en Ogden tienen raíces en tradiciones centenarias. El Día de los Muertos es una festividad que se celebra tradicionalmente a finales de octubre hasta principios de noviembre, que se origina en las culturas Aztecas y Mesoamericanas. Después de la llegada de los Españoles en el siglo 16, las costumbres Indígenas y Católicas se fusionaron, y diferentes regiones sobre México incorporaron sus creencias locales en la festividad.

Las familias de todo el mundo siguen celebrando el Día de los Muertos, dando la bienvenida a las almas de los difuntos con vigilias, velas, fotografías, sus comidas favoritas y recuerdos personales.

“Simplemente me gusta dar a conocer mi cultura. Y como persona de color, especialmente aquí en Salt Lake City, es importante promoverla porque no tenemos mucho de lo que otros estados pueden tener en cuanto a representación en las escuelas, en los eventos del barrio y en los eventos comunitarios que organizan”, dijo Ari Ramírez, uno de los artistas, que vestía un traje tradicional importado de México. “No se destacan cosas como esta, así que estoy feliz de representar y estar aquí”.

Ramírez dijo que el Día de los Muertos a menudo se malinterpreta como el “Halloween mexicano”, pero eventos como la celebración de Ogden ayudan a corregir esa percepción.

“El Día de los Muertos es un día para recordar”, dijo Ramírez. “Es realmente algo comunitario, familiar, muy unido. Se prepara la ofrenda semanas antes y, poco a poco, se empiezan a encender las velas y se colocan fotos de los seres queridos. Realmente se siente la comunidad y el amor, y el hecho de que ellos siguen aquí con nosotros. Pero, a pesar de todos los mitos y leyendas, se siente real”.

Read in English here.