Los Wildcats sienten la aguja de los Hornet’s

Victoria Hernandez, Co-Editora
October 14, 2025
The Weber State University football team runs onto the field for the homecoming game in the rain.– El equipo de football de Weber State University corre hacia la cancha en medio de la lluvia para el partido de homecoming.

Después de una demora de 1 hora y 45 minutos, los Wildcats del fútbol americano de la Universidad de Weber State perdió ante la Universidad de California State, Sacramento Hornets en un juego donde la lluvia pesada y el viento fueron un gran factor.

Después de que el quarterback titular Jackson Gilkey se rompiera la pierna contra la Universidad de California, Davis, el 27 de septiembre, y que el quarterback suplente Cash McCollum se rompiera la mano durante un entrenamiento previo al partido contra la Universidad de Butler el 20 de septiembre, el quarterback suplente Dijon Jennings debutó como titular contra los Hornets.

Sacramento comenzó con el balón, pero la defensa de los Wildcats forzó un punt tras un three-and-out. Weber consiguió el balón, pero un lanzamiento demasiado largo de Jennings en tercera oportunidad llevó a su propio punt.

Después de otro three-and-out por los Hornets, los Wildcats corrieron por el campo con un jugada que parecía prometedora, pero después de que Jennings no alcanzara al wide receiver sénior Marvin Session en la zona de anotación, el pateador sénior Sloan Calder salió y anotó el gol de campo de 52 yardas, el más largo de su carrera.

Sacramento State volvió al campo y avanzó con grandes carreras del quarterback junior Cardell Williams. El touchdown de 10 yardas de Williams le dio a los Hornets una ventaja de 7-3 al final del cuarto.

En el segundo cuarto, Weber tuvo dificultades para ganar yardas, lo que llevó a un punt, pero el intento del pateador de segundo año Henry Way apenas salió de su pie, lo que llevó a los Hornets a recuperar el balón en la yarda 14 de Weber State.

Los Hornets aprovecharon la oportunidad y anotaron, lo que les dio una ventaja de 14-3. Los equipos intercambiaron jugadas hasta que Sac State recuperó el balón y Williams anotó otro touchdown por carrera, esta vez de 51 yardas, poniendo el marcador en 21-3.

En su siguiente jugada, los Wildcats corrieron bien con el balón y, ayudados por costosas penalizaciones de los Hornets, anotaron con un touchdown de Jennings. El marcador quedó 21-10 a cuatro minutos del descanso.

En la siguiente jugada de los Hornets, anotaron otro touchdown, dejando el marcador en 28-10 al descanso.

Los Wildcats recibieron el balón en la mitad, pero tras una carrera negativa y un sack, los Hornets recuperaron el balón y anotaron otro touchdown, poniendo el marcador en 35-10.

Los Wildcats avanzaron hasta la yarda 31 de los Hornets, pero tuvieron que conformarse con un field goal, que Calder anotó desde 48 yardas para poner el marcador en 35-13.

Tras detener a los Hornets, los Wildcats anotaron con un pase de touchdown de Jennings al corredor de segundo año Chauncey Sylvester, poniendo el marcador en 35-20 al final del cuarto.

Sin embargo, los Hornets respondieron, avanzando por todo el campo y culminando con otro touchdown de Williams, el tercero del partido, poniendo el marcador en 41-20.

En la siguiente jugada, Jennings encontró al senior tight end Noah Bennee, quien saltó por encima de dos defensas de los Hornets para atrapar el balón en la yarda 5 de Sac State. En la siguiente jugada, Sylvester encontró el hueco y anotó su segundo touchdown, poniendo el marcador en 41-27 a menos de nueve minutos del final.

Sin embargo, en el siguiente kickoff, el pateador de los Hornets, Rodney Hammond Jr., corrió 99 yardas y anotó un touchdown, lo que dio a los Hornets una ventaja de 47-27.

Los Wildcats no pudieron hacer nada en la siguiente jugada, quedando detenidos en la cuarta oportunidad. Los Hornets avanzaron por el campo y anotaron otro touchdown para terminar el partido con una victoria por 55-27.

El juego ofensivo de los Hornets fue dominante, con tres jugadores corriendo más de 100 yardas.

Jennings terminó con 157 yardas por pase y un touchdown en el día, mientras Sylvester quien terminó con 137 yardas desde la línea de scrimmage y dos touchdowns en total.

“No todos los días me siento al 100 %, pero sé que tengo que prepararme para los sábados”, dijo Sylvester. “Me siento bien al volver al campo y retomar el ritmo. Siempre estoy preparado para oportunidades como esta”.

A principios de esta semana, el entrenador Mickey Mental declaró que tanto Jennings como el quarterback suplente Kingston Tisdell jugarían, pero Tisdell no salió al campo.

“No quería poner a Kingston en una mala situación. Le di el primer cuarto a Dijon y luego tuvimos que jugar contra el viento y bajo una fuerte lluvia. No creo que sea justo para ese chico meterlo en una situación así”, dijo Mental.

Los Wildcats viajarán ahora a Portland, Oregón, para enfrentarse a los Vikings de la Universidad de Portland State el 18 de octubre a las 3 de la tarde.

Read in English here.

