El volleyball Wildcat se lleva el fin de semana de homecoming

El equipo de la Universidad de Weber State continúa su racha en casa con dos victorias contra la Universidad del Este de Washington y la Universidad de Idaho, lo que elevó su récord a 12-5 de una larga gira.

Weber State vs. Eastern Washington

Las Wildcats salieron con fuerza contra los eagles. Tras apuntar rápidamente un punto inicial de los Eagles, los Wildcats anotaron nueve de los siguientes diez puntos con un juego dominante en la red, lo que les llevó a liderar el marcador a una victoria de 25-11 y una ventaja inicial de 1-0.

Sin embargo, el impulso se disipó rápidamente en el segundo set. Weber salió sin energía, mientras que Eastern Washington le dio la vuelta al partido y cambió las cosas rápidamente poniéndose en ventaja 8-2.

Los Wildcats lucharon lentamente para empatar 24-24 pero no fueron capaces de retomar el mando, lo que los llevó a perder 26-24.

El entrenador Jeremiah Larsen se mostró descontento con el rendimiento de su equipo tras liderar al principio.

“No me gustó para nada el segundo set”, dijo Larsen. “(EWU) jugó duro en el segundo set, y nos tomó demasiado tiempo responder a eso”.

Sin embargo, elogió la forma en que todos respondieron a las dificultades, diciendo, Estoy feliz de cómo nuestro equipo respondió a la adversidad… No nos gritamos ni nos insultamos entre nosotros. Solo dijimos, “‘Hey, esto no es lo que somos. Sabemos que podemos que podamos jugar voleibol con más disciplina.’ Y se acomodaron en su identidad. Y, antes de que nos diéramos cuenta, empezamos a despegar”.

“Solo fue ser capaces de unirnos otra vez, apoyarnos las unas a las otras y enfocarnos…. El tercer set, nos dio mucha más motivación para estar enfocados en lo que necesitábamos lograr”, dijo la atacante exterior senior Kaylie Ray.

Y eso fue precisamente lo que hicieron, ganando los dos siguientes sets por 25-15 y 25-29, para sumar su undécima victoria de la temporada.

El equipo espera con ilusión el partido anual de antiguos alumnos del sábado contra Idaho.

“Va a ser divertido ver antiguas jugadoras, jugadoras que jugaron antes que yo, jugadoras que jugaron para mi”, dijo Larsen. “Siempre me ha gustado la semana de antiguos alumnos porque tengo muchos buenos recuerdos de esos jugadores y de lo que han hecho en nuestro programa”.

Weber State vs Idaho

Muchas caras conocidas estuvieron presentes en el partido de antiguos alumnos de Nancy Weir, entre ellas muchas ex jugadoras, entrenadores asistentes y la miembro del salón de la Fama Nancy Weir.

Larsen específicamente nombró a Weir y su decisión de nombrar el partido a su nombre diciendo, “Queremos nombrar porque Nancy Weir es el voleibol de Weber State”.

En cuanto al partido, a pesar de ganar el primer set por 25-28, los Wildcats cometieron algunos errores al principio. Sin embargo, aplicaron las lecciones aprendidas contra Eastern Washington para enderezar el rumbo y jugar como saben hacerlo.

“Creo que ayudó bastante porque nos mostró lo que puede pasar cuando perdemos la concentración”, dijo la bloqueadora junior Stacia Barker. “Y entonces demostrarnos a nosotros mismos lo que puede suceder cuando estamos juntos”.

“Es agradable conseguir una victoria aplastante”, dijo Larsen. “Creo que les respetamos, algo que no hicimos muy bien contra Eastern Washington”.

“Vamos a seguir teniendo oportunidades de mejorar, porque están jugando buen voleibol y nos van a plantear algunos retos únicos que tendremos que aprender a afrontar”, afirmó Larsen.

“Me siento muy honrado por todos los antiguos alumnos que han vuelto”, declaró Larsen. “Y estoy muy emocionado por toda la gente que ha venido a vernos”.

