Registro Policial 14/10

Ivanna Olachea Gonzalez and Henry Craig
October 14, 2025
MGN
Red and blue police lights flashing on top of a police patrol car.// Luces Rojas y azules de policia brillando en el techo de la patrulla policial.

Intrusos en la montaña

El 23 de septiembre, oficiales del Departamento de Policía de la Universidad de Weber State localizaron a tres individuos desconocidos caminando alrededor de la “Flaming W” en la ladera de la montaña sobre el campus. Un oficial intentó hacer contacto con los individuos, pero ellos no respondieron. Eventualmente el oficial hizo la caminata hasta la “W” pero los individuos no se encontraban por ninguna parte.

Ciervo herido

El 23 de septiembre, un ciervo herido fue encontrado entre la capa de hielo del condado de Weber y el local de Jamba Juice situado en Harrison Boulevard. Después de que los oficiales contactaron a la autoridad de vida silvestre ellos se ocuparon del ciervo.

Conducción imprudente

El 26 de septiembre, se vio a dos jóvenes conduciendo bicicletas eléctricas imprudentemente por Old Post Road, fallando al detenerse en las señales de alto. Cuando llegó la policía los individuos no se pudieron encontrar.

Campamentos de personas sin hogar

El 26 de septiembre, la policía de la Universidad de Weber State recibió un reporte por vagabundeo en el lado oeste de la capa de hielo. Oficiales se ocupan de los problemas de las personas sin hogar solicitando a las personas que desalojen la zona, los oficiales también indican a las personas sin hogar donde pueden encontrar diversos recursos, como la casa de la linterna o los defensores de las personas sin hogar en Ogden.

Cachorro!

El 29 de septiembre, un perro fue dejado sin supervisión en un carro en el estacionamiento A2. Las ventanas estaban medio abiertas y el perro no estaba angustiado. Al hablar con el dueño los oficiales aprendieron que el perro tenía problemas con quedarse solo en el apartamento del propietario. Los oficiales aconsejaron al dueño sobre los recursos disponibles para ayudar a entrenar al perro.

Actos obscenos

El 29 de septiembre un empleado de Weber State reportó a dos individuos cometiendo actos obscenos en el antiguo campo de frisbee golf situado detrás de la pista de hielo. El reporte llegó a las 12:15 p.m. y los oficiales están en el proceso de ponerse en contacto con las fiestas involucradas.

Reportes falsos

El 30 de septiembre, circunstancias sospechosas fueron reportadas a través del Codigo Purpura en el gimnasio. Tras la investigación los oficiales no encontraron nada sospechoso. El reporte vino de un individuo con un historial de realizar acusaciones falsas sin intención maliciosa.

Exceso de velocidad

El 30 de septiembre a las 10:47 p.m. en 4600 S y Harrison Boulevard, un individuo fue detenido por exceso de velocidad. Los oficiales encontraron un porro y otros utensilios para consumir drogas en el carro, aunque no había pruebas de que el individuo estaba bajo los efectos mientras manejaba. Las drogas fueron confiscadas y destruidas.

Read in English here.

Tags:
