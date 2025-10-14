The Student News Site of Weber State University

Estudiantes se reúnen para el homecoming

David Roman Aros and Skylar Wolfe
October 14, 2025
Gavin Olson
Students putting the pickleball court to use at the Light the W celebration.– Estudiantes ponen una cancha de pickleball para su uso en el evento de Light the W

La semana de Homecoming estaba en pleno apogeo, con antiguos alumnos regresando al campus y estudiantes de primer año asistiendo a sus primeros eventos universitarios de bienvenida. Más allá de las fiestas, los bailes y los juegos, la bienvenida es mucho más que una simple serie de eventos. Es una expresión viva de la identidad de la Universidad Estatal de Weber.

“El Homecoming es una celebración del orgullo por la Universidad Estatal de Weber y del color morado”, afirmó Mia Foster, presidenta del cuerpo estudiantil de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Estatal de Weber. “Creo que realmente muestra por qué los estudiantes vienen aquí y la emoción que supone la experiencia universitaria en sí misma”.

Foster también agregó que la celebración se extiende más allá de solo el campus.

“Creo sinceramente que esto le recuerda a los alrededores que estamos aquí, que estamos orgullosos y que la familia Wildcat sigue siendo fuerte”, afirmó Foster.

Para los antiguos alumnos, la reunión de antiguos alumnos conlleva una sensación de regreso y reflexión.

“Es una oportunidad para que los estudiantes reflexionen sobre lo que han logrado hasta ahora en el semestre y, a continuación, una ocasión para celebrarlo”, afirmó Jasmine Pittman, graduada en 2017. “La idea general de lo que significa el regreso a casa es volver a uno mismo. Es volver a un lugar que te hizo sentir visto, escuchado y seguro, pero que también te empujó a ser mejor y más fuerte que antes”.

Foster dijo que la reunión de antiguos alumnos ayuda a conectar a los estudiantes actuales con los antiguos alumnos, lo que refuerza el sentido de comunidad de Weber State.

“Es genial escuchar a los antiguos alumnos o exalumnos mencionar esos diferentes aspectos de la reunión de antiguos alumnos, porque es un evento tan monumental y nostálgico”, dijo Foster.

El Homecoming es una tradición muy apreciada, pero eso no significa que vaya a ser igual todos los años. Si los estudiantes tienen ideas para el Homecoming u otros eventos, WSUSA siempre está abierta a sugerencias.

Krystal Orantes, vicepresidenta del equipo de defensa y unidad de WSUSA, dijo que al planificar eventos se tuvieron en cuenta las diferentes situaciones de los estudiantes, como los que se desplazan al campus utilizando el sistema de autobuses.

“Este año, recabamos muchas opiniones para saber cuándo podrían asistir los estudiantes a los eventos”, explicó Orantes. “Analizamos los eventos anteriores para ver cómo habían tenido éxito y cómo podíamos seguir mejorándolos, así como ampliar el evento para que todos los estudiantes pudieran asistir a algo y seguir disfrutando de la experiencia del baile de bienvenida”.

Orantes dijo que el Homecoming puede ayudar a cada estudiante a mostrar lo que le gusta hacer a su manera. Eventos como Light the W, el baile de Homecoming o el partido de fútbol americano de Homecoming brindan estas oportunidades a los estudiantes. Estos eventos también pueden darles la oportunidad de conocer gente nueva y vivir una experiencia universitaria más completa.

“Este año tenemos un montón de estudiantes internacionales, lo cual es fantástico, ya que significa que contamos con una base estudiantil más amplia que acude a estos eventos… lo que les permite experimentar la vida universitaria”, dijo Orantes.

Dakoda Bird, estudiante de primer año en Weber State y responsable de tradiciones del equipo de actividades de Weber, dijo que el homecoming es una tradición universitaria estadounidense que crea una comunidad para los estudiantes.

“El Homecoming, esos grandes bailes y los partidos de fútbol americano… Sin duda, es una buena forma de reunir a todo el mundo,” dijo Bird.

Foster dijo que ha visto a muchos estudiantes participar en los eventos del campus.

“Esta misma semana hemos visto cómo se ha producido una afluencia de estudiantes que se han involucrado… Ha sido genial ver a los estudiantes pasando el rato, divirtiéndose y disfrutando de la experiencia universitaria, especialmente durante los exámenes parciales”, dijo Foster.

Orantes añadió que la vuelta al colegio ofrece a los estudiantes la oportunidad de respirar.

“Espero que esto haya sido una oportunidad para que todos pudieran al menos tomarse un respiro… y tener un momento en el que, al menos durante una hora, pudieran fingir que todo está bien”, dijo Orantes.

Pittman dijo que los estudiantes necesitan esa interacción presencial para ayudarles a sentir que su propósito es más importante que simplemente asistir a clase todos los días.

“Se trata de sentir orgullo y alegría por el lugar en el que estás y de compartir camaradería con otras personas que sienten lo mismo”, dijo Pittman.

Asistir a eventos en el campus puede aportar mucho más que simplemente sacar a los estudiantes de casa; les proporciona recursos y oportunidades que quizá no sabían que tenían a su alcance.

“Creo que eso es lo que hace que los estudiantes quieran asistir a estos eventos, porque les brinda una oportunidad increíble y les proporciona recursos que quizá no sabían que podían obtener”, dijo Orantes.

Read in English here.

