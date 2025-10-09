Bailando con los Wildcats

Con otro Grand National Title en su bolsillo y los bailarines despidiéndose, el Equipo de baile de la Universidad de Weber State se están preparando con prácticas de 4 horas, tres días a la semana para una cosa: “el Super Bowl de los equipos de baile”.

El Campeonato Nacional Universitario de la Asociación Universal de Danza, también conocido como el campeonato Nacional de la UDA, es lo que los bailarines llaman “el Super Bowl de los equipos de baile”. La UDA comenzó como un programa de formación educativa para equipos de baile, y ahora se ha convertido en una de las mayores competiciones de baile para todos los que participan en ella.

“Por fin vamos a ir este año, vamos a participar y estamos muy emocionados”, dijo Molly Underwood, bailarina senior del equipo. “Es un nivel un poco más alto que el de National Dance Alliance, y estamos más que preparados”.

La UDA es uno de los campeonatos nacionales universitarios más prestigiosos del país, lo que la convierte en el lugar perfecto para que el equipo demuestre al mundo de lo que es capaz.

La competición se celebrará del 16 al 18 de enero de 2026 en Orlando, Florida, en el Walt Disney World Park. Con estas fechas acercándose, el equipo ha adoptado una mentalidad positiva para prepararse.

“No hay ningún ‘yo’ en este equipo, así que todo lo que hacemos lo hacemos juntos, todo lo que hacemos, estamos preparados para ello”, dijo la bailarina senior Paezlei Holt. “Y no importa lo que tú u otra persona sienta, siempre tendrás a alguien con quien relacionarte y en quien apoyarte para alcanzar tus objetivos”.

Con la presión creciente por la próxima competición, los miembros del equipo dicen que actúan como un sistema de apoyo y se ayudan mutuamente a levantarse.

“Creo que en este equipo somos muy buenos animándonos unos a otros para no sentirnos desanimados”, dijo la bailarina sophomore Kenzi Hansen. La estudiante senior Molly Underwood añadió: “Nos aseguramos de que, independientemente de lo que estés haciendo en este equipo, dentro o fuera de la tarima, vas a conseguir ese anillo de campeón pase lo que pase”.

Con esa mentalidad ganadora, los bailarines, tanto dentro como fuera de la tarima, siempre se aseguran de representar a sí mismos y a la Universidad de Weber State en su conjunto.

“Siempre nos esforzamos por ganar el campeonato en clases y en la tarima, así como en la representación pública. Llevamos el color púrpura en la sangre, vamos a la Universidad de Weber State y solo queremos que nuestra universidad se sienta orgullosa”, afirma Underwood.

Cuando no están en la escuela en los entrenamientos, las bailarinas también se reúnen todos los martes por la noche para ver juntas el programa “Dancing With The Stars” y animar a su compañero de equipo y amigo, Carter Williams.

Williams se unió a la temporada de “Dancing With The Stars” como uno de los cuatro nuevos miembros de la compañía de danza. Desde ese entonces, Williams ha estado en su elemento, cumpliendo sus sueños, con una sonrisa gigante en su cara. Williams también va volver para competir en UDA con el equipo.

El equipo ha estado bien desde su partida, con su entrenadora, Erica Jordan, siendo un gran apoyo y fortaleciendo al equipo a medida que avanzan.

“Desde que Carter se fue otros líderes han dado un paso al frente, sin duda ha sido un cambio, pero estamos prosperando y, cuando él vuelva, todo volverá a la normalidad e incluso mejorará”, dijo Hansen.

El equipo siente un vacío en el corazón donde debería estar Williams, pero sabiendo que volverá para llenarlo, le dejan un último mensaje.

“¡Te queremos mucho, Carter! Estamos muy orgullosos de ti y te animamos. Con tu bonita sonrisa en nuestra televisión”, dijo Underwood.

