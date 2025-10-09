The Student News Site of Weber State University

Última hora: Se realizará una conferencia tras la reciente cancelación

David Roman Aros, Alfonso Rubio, and James Gordon
October 8, 2025
Unity Conference Community
A poster advertising the redaction of the 27th Annual Unity Conference hosted at Weber State University.// Un poster advirtiendo acerca de como fue redactada la conferencia anual numero 27 de Unity, la cual ocurre en Weber State University

La sección de la Universidad Estatal de Weber de la Federación Americana de Profesores del Consejo Universitario de Utah, un sindicato que representa al personal docente y administrativo de la educación superior, tomó la decisión de celebrar una conferencia mañana de 11 a. m. a 1 p. m. En un correo electrónico enviado a The Signpost, el sindicato indicó que la conferencia se celebrará frente a la Biblioteca Stewart.

Esto se produce tras la decisión de cancelar la 27 Conferencia Anual de la Unidad.

“Aunque la Conferencia Unity es un evento colaborativo de toda la institución, la conferencia se financia y coordina a través de (Student Access and Success)”, dijo Jessica Oyler, vicepresidenta de Student Access and Success. “Esa distinción en la financiación y la coordinación es importante en virtud de la ley HB 261, ya que el personal de SAS y otros empleados no docentes quedan fuera de las protecciones de libertad académica específicamente establecidas en la ley. Por lo tanto, la programación de SAS debe cumplir con los requisitos específicos descritos en la ley HB 261”.

Se envió una guía de programación a los copresidentes y presentadores como orientación para cumplir con la ley HB 261.

Oyler afirmó que las directrices de programación no pueden incluir prácticas discriminatorias, como reivindicar sistemas sociopolíticos, conflictos de poder y sugerir que las personas son inherentemente privilegiadas, oprimidas, racistas, sexistas o víctimas en función de sus características de identidad personal.

“No sé si hicimos un buen trabajo al dejar claro que esta conferencia está organizada por Student Access and Success”, dijo Oyler. “Por eso hubo cierta preocupación de que esto pudiera infringir la libertad académica”.

La libertad académica concede al profesorado permiso para investigar y debatir sobre cualquier tema sin temor a represalias. El departamento de asuntos estudiantiles queda fuera del ámbito de la libertad académica, y los eventos deben cumplir con las leyes establecidas por la HB 261, afirmó Oyler. Sin embargo, el profesorado no está sujeto a estas limitaciones.

La universidad afirma que la decisión de cancelar la conferencia fue tomada por los miembros del consejo de la conferencia después de que los ponentes no se sintieran cómodos adhiriéndose a las directrices del programa y a la ley HB 261. Oyler no quiso revelar el contenido de las presentaciones.

Sarah Herman, organizadora de uno de los paneles, publicó en un grupo privado de Facebook para profesores, al que tuvo acceso The Signpost, que se había ordenado a los ponentes que eliminaran cualquier mención a la diversidad, la equidad y la inclusión al final del día. Herman afirmó: “Escribo para expresar mi profunda preocupación por el precedente que esto sienta para la libertad académica, el desarrollo académico de los estudiantes y la integridad de las conferencias y eventos que se celebran en el campus”.

Read in English here.

About the Contributors
David Roman Aros
David Roman Aros, Translation Co-Editor
Alfonso Rubio
Alfonso Rubio, News Editor
James Gordon
James Gordon, Managing Editor