Elección del consejo de la ciudad: La batalla por la silla B

David Roman Aros and Henry Craig
October 2, 2025
Kevin Lundell
Ogden City Council member Large Seat B candidate, Kevin Lundell, speaks at a debate.– Miembro del consejo de Ogden y candidato de la Silla B , Kevin Lundell, habla en el debate.

Elecciones al Ayuntamiento: La batalla por el escaño B

Las elecciones generales para el ayuntamiento de Ogden se acercan rápidamente, y se celebrarán el 4 de noviembre. Hay dos escaños generales disponibles, para el escaño B.

Los candidatos al puesto general B son Bart Blair y Kevin Lundell.

Bart Blair:

Se presenta a la reelección Bart Blair, propietario de una pequeña empresa y padre de tres hijas. Las prioridades de Blair son la seguridad pública, la conservación de los espacios abiertos y el mantenimiento de las infraestructuras.

Blair expresó que una parte importante de la seguridad pública es contar con servicios de emergencia con personal completo. “Cuando no se cuenta con personal completo, hay que pedir a menos personas que hagan más trabajo. Ya es un trabajo muy exigente”, dijo Blair. Blair trabajó para garantizar que nuestros agentes de seguridad pública recibieran salarios competitivos para mantener una plantilla completa.

A menudo se pasa por alto que la seguridad pública no se limita a la policía. “Nuestro cuerpo de bomberos es reconocido constantemente como uno de los mejores, no solo del estado, sino de todo el país”, dijo Blair.

Las infraestructuras eran otra de las preocupaciones de Blair. “Somos una ciudad antigua y nuestras infraestructuras están envejeciendo”, afirmó Blair. A continuación, detalló cómo las antiguas infraestructuras hidráulicas de la ciudad de Ogden perdían millones de galones de agua al día.

​​Una de las dificultades de la infraestructura es el coste de mantenimiento. “El costo para reparar todas las aceras es casi abrumador. Pero no podemos seguir posponiéndolo. En algún momento, tuvimos que decir, vale, quizá no podamos hacerlo todo, pero al menos podemos empezar por aquí y seguir mejorando cada año”, afirmó Blair.

Blair hizo hincapié en la importancia de preservar los espacios abiertos, como los parques y los senderos. “Contamos con una gran variedad de espacios abiertos y zonas verdes, tanto con nuestros senderos como con nuestro río y nuestros parques”, afirmó Blair.

Blair valora su experiencia política frente a la de su competidor Kevin Lundell, y afirma: “En primer lugar, tengo la experiencia y los conocimientos necesarios no solo para sacar adelante las cosas, sino también para comprender cómo funcionan”.

También llamó la atención sobre su visión para la ciudad. “Creo que las cosas por las que estoy trabajando en materia de seguridad pública, infraestructura y mejora de nuestros servicios, como el aeropuerto o la Union Station, estas cosas están resonando de forma positiva con los residentes”, afirmó Blair.

Kevin Lundell:

El favorito en las primarias es Kevin Lundell, entrenador de béisbol y padre de dos hijos. Sus principales objetivos son la asequibilidad, la conservación de los espacios verdes y el cambio en la forma en que la ciudad invierte su dinero.

Para Lundell, la accesibilidad significa prestar servicios a la comunidad. “Si se mejoran las carreteras, cuando se golpea un bache, no hay que gastar dinero en alinear el carro o reparar lo que se ha roto. Si se invierte en los parques, se puede llevar a los niños a hacer algo divertido de forma gratuita”, afirma Lundell.

Los espacios verdes también eran importantes para Lundell, pero él cree que la ciudad no ha hecho lo suficiente para protegerlos. “En 2022, hubo una oportunidad de comprar espacios verdes al distrito escolar de Ogden en un parque llamado Grandview Park, pero se dejó pasar y ahora se está urbanizando”, dijo Lundell.

Contrastó el fracaso de Ogden a la hora de adquirir más espacios verdes con la adquisición del parque Burch Creek por parte de South Ogden, describiéndolo como “el parque del estándar de oro”.

La última prioridad de Lundell era cambiar la forma en que la ciudad invierte su dinero. Lundell criticó un proyecto reciente emprendido por la ciudad conocido como “el bloque maravilloso”. “Para pagar la deuda de los bonos que hemos contraído para ese proyecto, se necesitan 5,6 millones de dólares al año”, afirmó Lundell.

Lundell contrastó esto con el Centro Comunitario Marshall N. White, que consideraba una inversión mucho mejor. “La deuda que pagamos por los bonos que emitimos para el Marshall Life Center, es algo que muchos miembros de nuestra comunidad pueden experimentar y sentir. Es un centro precioso. Solo cuesta un millón y medio de dólares”, dijo él.

Lundell reconoció la experiencia de Blair, pero añadió: “Bueno, Bart Blair lleva 16 años en el consejo. Está pidiendo 20. Y creo que es hora para algunas nuevas perspectivas”.

Read in English here.

David Roman Aros
David Roman Aros, Translation Co-Editor
Henry Craig
Henry Craig, News Reporter